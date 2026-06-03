Nicole Bahls fala sobre cirurgias plásticas: 

Por Fagner Vilela/iG

Publicada em 03/06/2026 às 16h14

Aos 40 anos, Nicole Bahls segue investindo na própria imagem. Durante a estreia de "Meu Filho é um Musical", no Rio de Janeiro, a influenciadora e apresentadora contou ao iG que passou recentemente por um transplante capilar para corrigir falhas nos fios e também reforçar as sobrancelhas. Segundo ela, o procedimento teve recuperação rápida e já trouxe resultados que a deixaram satisfeita.

"Fiz implante capilar na sobrancelha. Fiz um pouquinho aqui no cabelo, tava com umas falhinhas. Tava ficando um pouquinho ralo. E eu sou uma embalagem, dependo da minha imagem. Então, eu faço tudo o que puder para melhorar", afirmou.

Nicole ainda destacou que deseja incentivar outras mulheres que pensam em realizar o procedimento. "É importante para as mulheres verem que é possível fazer, que é tranquilo. Com três dias eu já tinha voltado a trabalhar."

Nova franja e comparações divertidas

A mudança também incluiu uma nova franja, que acabou virando assunto entre amigos e fãs. Bem-humorada, ela contou que já recebeu comparações inusitadas.

"Já fui motivo de piada de alguns amigos. Já me falaram que eu tô parecendo a Gina do Palito. Outro falou que eu tô igual à Flordelis. Mas eu tô amando", brincou. A influenciadora revelou ainda que chegou a ser confundida com Anitta. "Eu falei: 'Agora eu não tiro a franja nunca mais'."

"Tenho limite passaporte"

Conhecida por não esconder os procedimentos estéticos que realiza, Nicole admitiu que não costuma impor muitas barreiras quando o assunto é beleza.

"Na verdade, eu não tenho limite estético. Eu tenho limite passaporte. Tenho medo de ir para o céu rápido, sabe? Então esse limite vai até onde a minha saúde permite",Nicole Bahls

Apesar da paixão por cirurgias e procedimentos, a ex-panicat afirmou que tem redobrado os cuidados após alguns exames apontarem alterações.

"Nos últimos exames, o coração tava meio acelerado. Então tem que dar uma segurada agora nas próximas cirurgias, dar um intervalo. Senão eu vou virar saudade", disse aos risos. "Eu amo cirurgias. Tudo o que for para melhorar. Mas eu acho que já fiz bastante. Prótese, lipo e várias outras coisas. Agora dá uma seguradinha, porque tá bom já. Senão vira exagero."

Fazenda pode virar pousada

Além das mudanças no visual, Nicole também falou sobre os planos para sua fazenda. A propriedade, que costuma receber amigos e equipes de gravação, ganhou recentemente um restaurante e poderá se transformar em um hotel boutique no futuro.

"Comecei construindo para os meus amigos, mas muita gente me manda mensagem dizendo que gostaria de conhecer. Tudo que é bom é bom compartilhar", explicou.

A apresentadora contou que a ideia surgiu após perceber a necessidade de criar um espaço maior para reunir visitantes e equipes de trabalho durante as refeições.

"Eu queria reunir todo mundo, porque acho que a hora da refeição é sagrada. É a hora da gente conversar, comemorar as coisas que vêm acontecendo e trocar experiências", disse.

Anitta, Ludmilla e Padre Fábio na lista de convidados

Nicole revelou que pretende abrir uma pousada para proporcionar aos visitantes uma experiência próxima da natureza e dos animais que cria no local.

"Penso no futuro em abrir uma pousada para receber essas pessoas que têm curiosidade de conhecer os bichinhos e viver essa experiência. Mas acho que vou botar os hóspedes para trabalhar. Vai ter que dar ração para minha galinha cedo", brincou.

Questionada sobre quais celebridades gostaria de receber na fazenda, ela citou alguns nomes especiais: "O Padre Fábio para batizar minha capela. E também a Anitta e a Ludmilla, que são minhas amigas."