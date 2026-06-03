Com recurso destinado por Ezequiel Neiva, Vilhena ampliará acesso a exames de ressonância

Por Alexandre Almeida

Publicada em 03/06/2026 às 16h34

Recurso destinado por Ezequiel Neiva já foi pago à Prefeitura de Vilhena e permitirá a realização de aproximadamente 8 mil exames de ressonância (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) garantiu o pagamento de R$ 5 milhões, por meio de emenda parlamentar, para a Prefeitura Municipal de Vilhena. O recurso será destinado à realização de exames de ressonância magnética para pacientes atendidos pelo Hospital Regional para beneficiar toda população do Cone Sul de Rondônia.



O investimento tem como principal objetivo reduzir a fila de espera para a efetivação do exame na região. A expectativa é que o recurso possibilite a realização de aproximadamente oito mil ressonâncias magnéticas, proporcionando mais rapidez nos diagnósticos e contribuindo para o início mais ágil dos tratamentos médicos.



Com o valor já depositado pelo Governo do Estado na conta da Prefeitura de Vilhena, a iniciativa contemplará pacientes dos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena. Para Ezequiel Neiva, o investimento representa um avanço para fortalecer a saúde pública regional e oferecer mais dignidade às pessoas que aguardam pelo atendimento.



“Esse recurso já está pago e agora poderá ser utilizado para atender milhares de pacientes que aguardam pela realização da ressonância magnética. Nosso compromisso é continuar buscando investimentos que reduzam as filas e garantam mais qualidade e eficiência no atendimento da população do Cone Sul”, destacou o parlamentar.



O deputado estadual Ezequiel Neiva ressaltou ainda a parceria construída com a administração municipal para viabilizar melhorias na área da saúde. Segundo ele, o trabalho conjunto com o prefeito Delegado Flori, o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, e os vereadores Rose Batista da Saúde, Pedrinho Sanches e Dr. Celso tem sido fundamental para ampliar os investimentos e fortalecer os serviços oferecidos à população.



“Quando unimos esforços em torno de um objetivo comum, conseguimos levar resultados concretos para quem mais precisa. Esse investimento é fruto dessa parceria e demonstra nosso compromisso com a saúde pública de Vilhena e de toda a região”, afirmou.



Ezequiel Neiva destacou que sua atuação no município tem priorizado ações voltadas à redução das demandas reprimidas e à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. “Seguimos trabalhando com responsabilidade para garantir mais acesso aos exames, reduzir o tempo de espera dos pacientes e oferecer um atendimento cada vez mais eficiente à população”, concluiu.