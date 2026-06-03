Carolina Dieckmmann revela internação por infecção:

Por IG

Publicada em 03/06/2026 às 16h21

A atriz Carolina Dieckmmann surpreendeu fãs e seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira (3) ao revelar que está internada há quatro dias em uma unidade hospitalar. Por meio de seu perfil no Instagram, a artista contou que foi diagnosticada com uma infecção avançada no rim esquerdo.

"Eu estou há quatro dias no hospital internada porque eu descobri uma infecção no rim esquerdo que já estava, enfim, avançada", declarou a atriz em seu desabafo.

Carolina contou também que decidiu buscar avaliação médica preventiva antes de embarcar para uma viagem. A decisão acabou sendo crucial, já que o deslocamento para um local isolado poderia ter agravado severamente o seu quadro de sáude.

Embora ainda não tenha previsão de alta médica, a atriz fez questão de demonstrar otimismo e profunda gratidão por ter descoberto o problema a tempo de receber o tratamento adequado.

Na publicação, Dieckmmann agradeceu o privilégio de ter acesso a um atendimento eficiente e destacou o apoio que vem recebendo de amigos e familiares, em especial do seu companheiro. A internação coincide com uma data marcante para o casal.

"Muito grata pela vida, pela proteção, pelo privilégio de poder me tratar e estar cercada de tanto amor, dedicação, eficiência e comprometimento", escreveu ela. "Agradeço aos amigos atentos, tão afetuosos, e imensamente, ao meu marido incansável, com quem completo 23 anos hoje. Um beijo, se cuidem, e agradeçam, sempre! Deus é bom o tempo todo!", disse ela.