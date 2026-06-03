Missão Fluvial em Saúde realiza 4.449 procedimentos em comunidades indígenas e ribeirinhas

Por Lara Lívia

Publicada em 03/06/2026 às 16h40

Com o objetivo de garantir acesso à saúde, o governo de Rondônia realizou, entre os dias 23 e 29 de maio, a 40ª Missão Institucional Fluvial, atendendo as comunidades de Surpresa, Sagarana, Ricardo Franco e Baía das Onças. A ação teve como objetivo levar consultas médicas, atendimentos odontológicos e distribuição de medicamentos à população.

A missão, de iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), aconteceu por deslocamentos de lanchas que percorreram as comunidades ribeirinhas ao longo dos rios Mamoré e Guaporé, garantindo assistência em áreas de difícil acesso.

Procedimentos médicos incluíram implantações de DIU

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a iniciativa fortalece a inclusão e a saúde pública, democratizando o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) e garantindo atendimento médico e cuidado humanizado.

SERVIÇOS REALIZADOS

Enfermagem (triagem): 651

Procedimentos médicos: 134

Procedimentos odontológicos: 978

Medicamentos dispensados: 2.686

Total: 4.449

A moradora da aldeia Baía das Onças, Cecília Fernandes, destacou a relevância da ação. “Minha irmã estava passando mal e não havia como levá-la ao médico. A equipe chegou na hora certa. Esse atendimento é fundamental para nós e só temos a agradecer.”

O secretário estadual de Saúde, Edilton Oliveira, reforçou que a missão simboliza a responsabilidade da gestão com a população. “Estamos felizes por mais uma missão concluída. Nosso objetivo é assegurar uma saúde acessível e de qualidade para todos.”