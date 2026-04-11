ENGECOM: Giuliano Borges recebe título de Cidadão de Rondônia durante sessão solene na Assembleia Legislativa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/04/2026 às 08h52

PORTO VELHO, RO - A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, no dia 9 de abril de 2026, sessão solene para a entrega do título de Cidadão do Estado de Rondônia ao engenheiro Giuliano Domingos Borges. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Alan Queiroz em reconhecimento aos serviços prestados ao desenvolvimento do estado, especialmente nas áreas de infraestrutura, construção civil e atuação social.

Natural de Itumbiara, em Goiás, Giuliano Borges mudou-se para Porto Velho em 1992, estabelecendo na capital rondoniense sua residência definitiva. Formado simultaneamente em Engenharia Civil e Administração de Empresas, tornou-se o primeiro engenheiro civil de sua família e construiu sua trajetória profissional à frente da ENGECOM Engenharia Comércio e Indústria Ltda., empresa que atua em praticamente todos os municípios de Rondônia e acumula mais de 500 mil metros quadrados de obras executadas.

Durante a cerimônia, Giuliano fez um discurso marcado por agradecimentos, referências à própria origem humilde e lembranças de episódios pessoais que, segundo ele, moldaram sua trajetória. Ao recordar o momento da execução do hino de Rondônia, afirmou ter sentido simbolicamente a presença do pai ao seu lado no plenário. “Na hora que estava cantando o hino de Rondônia, eu tive a sensação de que o meu pai estava do meu lado. Porque tudo o que eu fiz na minha vida foi para dar orgulho para o meu pai, para dar orgulho para a minha mãe”, declarou.

O engenheiro relembrou ainda as dificuldades financeiras enfrentadas pela família durante sua juventude e citou o esforço do pai, que trabalhou em Serra Pelada para custear sua formação acadêmica. Em uma das passagens do discurso, mencionou que optou por jantar, na véspera da solenidade, o mesmo alimento simples que consumia na juventude, como forma de recordar suas origens. “O meu jantar ontem foi arroz com vagem, para me lembrar o que eu tinha jantado em casa quando era jovem, para poder saber viver. Tinha de tudo na minha casa. Tinha bacalhau, que a minha esposa tinha deixado, tinha filé. Eu comia arroz branco com vagem, porque era essa a proteína que tinha na minha casa”, afirmou.

Ao abordar sua chegada a Rondônia e a construção de sua carreira no estado, Giuliano afirmou que a homenagem recebida representava o reconhecimento de uma trajetória consolidada após mais de três décadas de atuação profissional. “No dia 3 de dezembro, data que vai ficar marcada, foi o dia que eu recebi o convite para ser homenageado. A emoção foi tanta que eu não falei nem com a minha esposa, nem com meus filhos. Fiquei digerindo aquilo. Depois de 34 anos aqui, receber essa homenagem”, relatou.

À frente da ENGECOM, Giuliano Borges participou da execução de obras públicas de grande relevância para o estado, entre elas o Teatro Estadual Palácio das Artes, o Centro Político Administrativo, o Fórum Cível e Criminal de Porto Velho, a sede da Advocacia-Geral da União e o prédio da própria Assembleia Legislativa de Rondônia. Na iniciativa privada, liderou obras como o Rio Shopping, a sede da Santo Antônio Energia, o Hospital da Unimed, o Hospital da Astir, além de condomínios residenciais e empreendimentos comerciais de grande porte.

O homenageado também destacou que a trajetória empresarial foi construída de forma coletiva, atribuindo o êxito profissional à equipe que o acompanha. “A vida nos fala que ninguém é bom sozinho. E a gente tem que estar sempre, sempre se aproximando das pessoas. E não adianta a gente ser feliz sozinho”, afirmou durante o pronunciamento.

No campo institucional, Giuliano presidiu o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Rondônia por dois mandatos e exerceu a vice-presidência da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. Também liderou a primeira obra vertical com uso de grua no estado, durante a construção do Fórum Cível e Criminal de Porto Velho, empreendimento entregue em tempo recorde.

Parte relevante de sua manifestação em plenário foi dedicada à atuação social e comunitária desenvolvida ao longo dos anos, especialmente junto à comunidade Santa Marcelina e a instituições assistenciais. Ao rememorar episódio envolvendo dificuldades enfrentadas pelo hospital mantido pela entidade, Giuliano relatou sua mobilização para auxiliar a instituição quando a unidade corria risco de perder capacidade operacional por falta de pessoal. Segundo ele, a experiência marcou sua trajetória e reforçou sua visão sobre solidariedade e compromisso social.

Na reta final do discurso, o engenheiro afirmou que sua história de ascensão pessoal e profissional foi viabilizada pelas oportunidades encontradas em Rondônia, atribuindo ao estado papel central em sua trajetória. “Foi Rondônia que me deu condição de ajudar meu pai, minha mãe, minha família. E hoje eu só tenho uma palavra com Rondônia: gratidão”, declarou.

A honraria concedida pela Assembleia Legislativa reconhece oficialmente a contribuição de Giuliano Domingos Borges para o desenvolvimento da infraestrutura rondoniense, sua atuação institucional no setor produtivo e sua participação em projetos de caráter social e comunitário no estado.