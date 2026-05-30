Bairro Liberdade recebe intervenção de tapa-buraco e limpeza

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 30/05/2026 às 11h17

Elaborado com a proposta de atender o maior número possível de bairros dentro do perímetro urbano da cidade, o cronograma de ações da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), chegou ao bairro Liberdade e a toda a extensão da avenida Guanabara.

Ao longo da avenida Guanabara, passando por bairros como São Cristóvão, entre outros, frentes de limpeza se mobilizaram em serviços de varrição, retirada de lixo e demais ações de zeladoria urbana.

Já no bairro Liberdade, no cruzamento da avenida Guanabara com a rua Padre Chiquinho, a Operação Tapa-Buraco realizou intervenções em um ponto que vinha sendo motivo de reclamação de motoristas e moradores da região.

“Atuamos de maneira integrada com outras pastas e, através desse trabalho, conseguimos abranger o maior número possível de serviços dentro dos bairros de Porto Velho”, destacou o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Catanhede.

Vale destacar que a intervenção acontece simultaneamente em outros pontos da cidade, promovendo integração das ações e assegurando a presença do poder público nas comunidades.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, desde o ano passado a Prefeitura de Porto Velho vem adotando uma postura de trabalho em formato de “mutirão”, garantindo maior capacidade de atuação em todas as regiões da capital.

“O programa Cidade Limpa e a Operação Tapa-Buraco se integram e conseguem dar o ritmo que precisamos em nossa cidade. São maquinários novos, equipes de limpeza ampliadas e muita dedicação para garantir ao cidadão porto-velhense o sentimento de que está sendo cuidado”.

As ações seguem ao longo de todo o ano e o cidadão que tiver interesse em acionar os serviços de zeladoria da Prefeitura de Porto Velho pode baixar o aplicativo PVH Mais, disponível na Play Store.