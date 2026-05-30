Público feminino tem atendimento de beleza na 13ª Rondônia Rural Show Internacional, que termina neste sábado, 30

As mulheres do agro têm mais um motivo para visitar a 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI). A maior feira agropecuária da Região Norte, que acontece no Centro Tecnológico Vandeci Rack, até este sábado (30), em Ji-Paraná, oferece serviços de beleza para o público feminino. O atendimento é realizado por alunas que concluíram cursos na Escola Móvel de Imagem Pessoal do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).
Os procedimentos oferecidos são:
Maquiagem
SPA para os pés
Tranças
Para ser atendida, a interessada deve fazer o agendamento no Espaço Idep, onde além da Escola Móvel de Imagem Pessoal estão instaladas as Escolas Móveis de Máquinas Agrícolas e a de Frigorífico e Piscicultura. Quem visita o local, confere a programação de palestras, minicursos, entre outras atividades, que comprovam durante o evento, os resultados positivos do ensino itinerante, uma das estratégias da educação profissional para expandir a qualificação da mão de obra em todas as regiões do estado.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que a Rondônia Rural Show Internacional se constitui em uma estratégica vitrine para divulgar ações com foco no agronegócio, e a educação profissional está inserida nesse contexto. “O avanço tecnológico requer cada vez mais trabalhadores qualificados para desempenhar as novas funções que surgem com a chegada da tecnologia no campo sendo necessária, portanto, a profissionalização de quem atua no agro”, evidenciou.
NOVOS CONHECIMENTOS
Mas, não é apenas quem já atua no agronegócio que enxerga na Rondônia Rural Show Internacional uma motivação para construir uma carreira de sucesso no principal segmento econômico do estado. A estudante do Curso Técnico de Agroecologia, Ana Luíza Turski Alves, de 17 anos, visitou o evento para obter novos conhecimentos, porque planeja fazer o curso superior de agronomia. “A feira tem muitas novidades interessantes, o que mais me chamou atenção foram os setores de maquinários, bovinocultura, robótica e piscicultura”, enumerou a estudante de Santa Luzia d’ Oeste.
A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, destacou que a instituição participa da feira agropecuária com o objetivo de divulgar as suas ações e conhecer as demandas que surgem a cada ano no mercado de trabalho, principalmente no agronegócio. “A cada edição, a educação profissional participa da Rondônia Rural Show Internacional com cursos, palestras, workshop e outras atividades com foco na inovação e no empreendedorismo”, destacou, ressaltando que neste ano as principais temáticas apresentadas são: robótica e inteligência artificial (IA).
