Moto roubada em tentativa de latrocínio é encontrada incendiada na zona rural

Por rolnews.com

Publicada em 30/05/2026 às 11h40

A motocicleta roubada durante uma tentativa de latrocínio registrada no bairro Olímpico foi encontrada completamente destruída pelo fogo na noite desta sexta-feira (29), na zona rural de Rolim de Moura.

O veículo foi localizado na Linha 188, km 2,5, lado sul, após um morador acionar a Polícia Militar ao perceber que uma motocicleta estava em chamas às margens da estrada.

Quando as equipes chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros Militar já realizava o combate ao incêndio. As chamas foram controladas, mas a motocicleta ficou completamente destruída.

Após o rescaldo, os policiais realizaram a identificação do veículo por meio da numeração do chassi, constatando que se tratava de uma Honda CG 160 Titan, ano/modelo 2025/2026, de cor vermelha, placa UAM3D59.

Veículo havia sido levado durante tentativa de latrocínio

Durante consulta aos sistemas de segurança pública, os policiais verificaram que a motocicleta possuía registro de roubo relacionado a uma tentativa de latrocínio ocorrida na madrugada de quinta-feira (28), no bairro Olímpico, em Rolim de Moura.

A área onde o veículo foi encontrado foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários para auxiliar nas investigações.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, a motocicleta foi recolhida e encaminhada para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde permanecerá à disposição da Polícia Judiciária.

O caso foi registrado inicialmente como dano ao patrimônio e segue sendo investigado pelas autoridades, que buscam esclarecer as circunstâncias do incêndio e identificar possíveis envolvidos no crime.