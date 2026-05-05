5º Festival de Pesca movimenta Rio Machado neste domingo em Cacoal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/05/2026 às 11h14

O Rio Machado será cenário, neste domingo, 31 de maio, de mais uma edição do Festival de Pesca em Cacoal. O evento, que chega à quinta edição, será realizado a partir das 9h no Complexo Beira Rio e deve reunir pescadores, famílias e visitantes para um dia voltado ao lazer e ao contato com a natureza.

Tradicional no município, o festival tem como proposta reunir participantes em torno da pesca esportiva e das atividades ao ar livre. A expectativa é de que equipes organizem os equipamentos e participem da programação às margens do Rio Machado.

A realização do 5º Festival de Pesca ocorre em um dos principais pontos de convivência da cidade e integra ações voltadas ao turismo, lazer e valorização dos espaços naturais de Cacoal.