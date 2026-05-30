Marcos Rogério destaca união da direita após encontro com lideranças nacionais em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 30/05/2026 às 11h29

O senador Marcos Rogério (PL), pré-candidato ao Governo de Rondônia, destacou a importância da união entre lideranças identificadas com pautas conservadoras após encontro realizado com parlamentares de diferentes regiões do país durante passagem por Rondônia.

Em publicação nas redes sociais, Marcos Rogério compartilhou registros ao lado dos deputados federais Hélio Lopes, conhecido nacionalmente como Hélio Negão (PL-RJ), Marcos Pollon (PL-MS) e Zé Trovão (PL-SC), além do empresário Bruno Bolsonaro Scheid, pré-candidato ao Senado por Rondônia.

Ao comentar o encontro, o senador ressaltou que a aproximação entre lideranças políticas que compartilham valores semelhantes contribui para o fortalecimento do debate público em torno de temas considerados estratégicos para o país.

“A união da direita é fundamental para fortalecer nossos valores e projetos. Parabéns ao Bruno por promover esse importante encontro”, escreveu.

Nos últimos anos, Rondônia tem ampliado sua relevância nos debates nacionais relacionados ao agronegócio, à infraestrutura, à segurança pública e ao desenvolvimento regional. Para Marcos Rogério, a troca de experiências entre representantes de diferentes estados permite ampliar discussões sobre soluções aplicadas em diversas regiões do país e que podem contribuir para o avanço de políticas públicas voltadas à população.

O senador também tem defendido a necessidade de fortalecer o diálogo entre os setores produtivos, representantes políticos e a sociedade civil, especialmente em temas ligados à geração de empregos, melhoria da logística, segurança no campo e incentivo ao empreendedorismo.

A presença de lideranças nacionais em Rondônia foi vista por Marcos Rogério como uma oportunidade para ampliar a visibilidade de pautas consideradas relevantes para o estado e reforçar a participação rondoniense em discussões de alcance nacional.

Segundo o pré-candidato, a construção de soluções para os desafios enfrentados pelo país passa pelo diálogo permanente e pela cooperação entre diferentes lideranças, respeitando as particularidades de cada região e buscando alternativas que promovam desenvolvimento econômico, segurança jurídica e melhoria da qualidade de vida da população.