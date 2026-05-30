Semana da Ética e Integridade é encerrada com palestra sobre transparência e responsabilidade pública

Por CGM

Publicada em 30/05/2026 às 11h26

A Controladoria Geral do Município (CGM) de Porto Velho encerrou, na última quinta-feira (28), a programação da Semana da Ética e Integridade 2026 com uma palestra realizada no Auditório da Prefeitura de Porto Velho. O evento reuniu representantes de diversas secretarias municipais e contou com a participação de auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) e representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM).

O encerramento oficial da programação contou com a participação do auditor da CGU, João Mourão Mendes, que ministrou a palestra “Aplicação da Integridade no Dia a Dia”. Durante a apresentação, foram abordadas práticas e reflexões sobre a importância da ética, da transparência e da responsabilidade no exercício da função pública.

Segundo João Mourão Mendes, fortalecer a cultura da integridade dentro das instituições públicas é essencial para garantir serviços mais eficientes e maior confiança da sociedade. “A integridade precisa fazer parte das decisões diárias da administração pública. Quando os servidores compreendem seu papel nesse processo, toda a sociedade é beneficiada com uma gestão mais transparente, responsável e comprometida com o interesse público”.

A abertura oficial da palestra foi realizada pelo Controlador-Geral do Município, Jonhy Milson, que destacou a sólida parceria entre a Controladoria Geral do Município e a Controladoria-Geral da União, apontando o trabalho conjunto entre os órgãos de controle como um dos pilares fundamentais para o fortalecimento da administração pública.

Ao contextualizar a importância do tema, Jonhy Milson ressaltou que a integridade é a base para uma gestão transparente, eficiente e comprometida com o interesse público. Segundo ele, o fortalecimento do controle interno contribui diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população.

“A gestão do prefeito Léo Moraes tem dado todo o apoio necessário para as ações que visam ao fortalecimento do controle interno. Com esse respaldo, garantimos que a entrega das políticas públicas ocorra de forma muito mais eficiente, beneficiando diretamente a população”, afirmou o controlador.

O prefeito Léo Moraes destacou que a valorização da ética e da transparência é uma das prioridades da atual gestão municipal. “Estamos construindo uma administração cada vez mais responsável, transparente e comprometida com a boa aplicação dos recursos públicos. Fortalecer a integridade e os mecanismos de controle é garantir mais eficiência na gestão e mais confiança da população no serviço público”.

A Semana da Ética e Integridade 2026 reafirma o compromisso da Controladoria Geral do Município com a promoção da transparência, da responsabilidade e da integridade, incentivando ações que contribuam para uma administração pública cada vez mais ética, eficiente e comprometida com a sociedade.