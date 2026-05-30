Cacau amazônico e palestra internacional marcam quarto dia do Pavilhão Empresarial na 13ª Rondônia Rural Show

Por Secom

Publicada em 30/05/2026 às 11h13

O quarto dia da 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) foi marcado por intensa movimentação no Pavilhão Empresarial Internacional, que registrou, durante a tarde, a presença de aproximadamente 2.364 pessoas simultaneamente. Coordenado pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), o espaço se consolida, mais uma vez, como um dos principais pontos de circulação, integração institucional, promoção de negócios e valorização das potencialidades econômicas do estado.

O fluxo expressivo de visitantes refletiu o grande interesse do público pelas atividades desenvolvidas no local, entre exposições, palestras, rodadas de negócios e ações institucionais. A movimentação reforçou a importância do pavilhão como vitrine para produtos, serviços, oportunidades comerciais e iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com grande fluxo de visitantes, presença institucional, programação técnica, valorização do cacau amazônico e articulação comercial internacional, a Rondônia Rural Show Internacional demonstra a força do evento como vitrine para Rondônia, ampliando a visibilidade do estado, estimulando novos investimentos e reforçando o potencial dos produtos, serviços e empreendimentos locais no cenário nacional e internacional.

DIÁLOGOS COMERCIAIS

Entre os destaques da programação esteve a palestra ministrada pelo representante da Câmara de Comércio Texana, Max Paul, que abordou oportunidades de aproximação comercial, cooperação internacional e fortalecimento das relações entre Rondônia e o mercado externo. A participação reforçou o caráter internacional da feira e a importância da Rondônia Rural Show como ambiente estratégico para abertura de novos diálogos comerciais e atração de oportunidades de negócios.

Durante a palestra, o representante da Câmara de Comércio Texana, destacou o potencial competitivo dos produtos rondonienses no mercado internacional. Em sua apresentação, ele ressaltou que Rondônia é uma potência premium à espera do mundo, ao evidenciar a riqueza produtiva do estado, a identidade dos produtos amazônicos e a crescente demanda por itens diferenciados nos mercados internacionais mais exigentes. “Rondônia ainda possui grande espaço para ampliar sua presença no exterior. Isso representa uma oportunidade estratégica para fortalecer a imagem do estado, abrir novos diálogos comerciais e impulsionar a inserção dos produtos rondonienses no cenário internacional.”

O titular da Sedec, Célio Ferreira, reforçou o trabalho desenvolvido pelo governo de Rondônia para ampliar a presença dos produtos rondonienses em novos mercados. “Quando falamos que Rondônia tem potencial para o mundo, estamos falando de produtos com identidade, qualidade e origem. O estado possui uma riqueza produtiva diferenciada, especialmente nas cadeias ligadas à Amazônia, e o papel da Sedec é criar pontes para que esses produtos sejam vistos, valorizados e inseridos em mercados cada vez mais exigentes”, afirmou.

ESPAÇO DE INOVAÇÃO

Outro ponto de destaque foi a programação do Espaço de Inovação, que teve como um dos principais temas a valorização do cacau amazônico e o fortalecimento da cadeia produtiva no estado. Durante o dia, o espaço recebeu atividades como a reunião do Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Fromimpe), a apresentação do Catálogo Digital do Cacau e Unidade Mista de Pesquisa e Inovação (Umipi) em Cacau, além de ações da Escola de Chocolate do Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

A programação também contou com o lançamento do projeto “Transforma Cacau”, iniciativa envolvendo Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de Rondônia (Embrapa/RO), Associação dos Cacauicultores e Chocolateiros de Rondônia (Cacauron) e Sedec, voltada ao desenvolvimento da cadeia do cacau em Rondônia.

Entre os temas abordados estiveram, fermentação e qualidade do cacau; novos métodos e tecnologias de propagação; valorização do cacau amazônico; e indicação geográfica, reforçando o potencial do produto como ativo estratégico para a economia regional.

RODADAS DE NEGÓCIOS

As rodadas de negócios também integraram a programação do dia, promovendo encontros entre empresas rondonienses, representantes comerciais, investidores e convidados internacionais, com a participação de representantes de empresas do Peru. A iniciativa favoreceu o diálogo comercial, a apresentação de produtos e serviços, a troca de experiências e a identificação de possíveis parcerias, fortalecendo o ambiente de negócios gerado pela feira.