Escola Pública de Trânsito do Detran-RO compartilha atividades com Pelotão Mirim da PM-AM

Por Jarlana Davy

Publicada em 30/05/2026 às 11h23

O projeto “Detran em Movimento” recebeu na quinta-feira, 28, em Porto Velho, 60 alunos do Pelotão Mirim, vinculado ao 4º Batalhão da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) para conhecer a Escola Pública de Trânsito (EPT) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). A ação faz parte da programação do Maio Amarelo que oferece às crianças e jovens um dia focado na educação para o trânsito, reforçando a mensagem “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que o investimento na base é a chave para um futuro seguro. “A educação salva vidas. Quando promovemos ações integradas para crianças e jovens, plantamos sementes de respeito e responsabilidade. Eles replicam isso em casa e se tornam cidadãos mais conscientes”.

DETRAN EM MOVIMENTO

Durante todo a manhã, os policiais mirins envolveram-se em um cronograma pedagógico e lúdico estruturado para fixar conceitos fundamentais de segurança viária. Entre as principais atividades desenvolvidas, destacaram-se:

Circuito de jogos pedagógicos: Espaço dedicado ao raciocínio lógico voltado às normas de convivência nas ruas.

Túnel do trânsito: Uma verdadeira viagem histórica que apresentou a evolução das motocicletas e a importância do uso correto dos equipamentos de proteção.

Arte e Expressão: Apresentação teatral, que descontraidamente orientou sobre comportamentos seguros no trânsito.

Circuito com carrinhos: Com uma pista simulada, os integrantes do Pelotão Mirim aprenderam, na prática, as regras de mobilidade urbana, vivenciando a importância do uso correto do cinto de segurança, o respeito rigoroso à faixa de pedestres, o funcionamento dos semáforos, o significado das placas de sinalização e, sobretudo, o respeito devido ao agente de trânsito como um guardião da vida.

O diretor da EPT, Hassan Hijazi enfatizou que o propósito do projeto é de abrir as portas do Detran-RO para que as pessoas conheçam a autarquia de perto e, acima de tudo, sejam sensibilizadas sobre a importância de adotar bons comportamentos no trânsito. “Acreditamos que a vivência prática gera uma conexão real com o tema.”

A 2ª sargento da Polícia Militar do Amazonas, Creuza Chaves ressaltou o impacto positivo da experiência, que vai além das divisas estaduais em prol da segurança viária. “Essa oportunidade de trazer o Pelotão Mirim até Rondônia agrega muito valor à formação deles. Ver o entusiasmo das nossas crianças em aprender brincando e assimilando regras tão sérias de forma prática, mostra que a parceria e o intercâmbio valeram muito a pena.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou a importância da Campanha Maio Amarelo, destacando que as ações desenvolvidas pelo Detran-RO são fundamentais. “Com um papel primordial de aproximar o órgão da comunidade, inserindo a mensagem da segurança em todos os âmbitos sociais para promover uma cultura perene de respeito e empatia coletiva nas vias”.

MOBILIZAÇÃO INTERNACIONAL

O Maio Amarelo é o movimento internacional de mobilização social com foco na conscientização e redução de sinistros e mortes nas vias.