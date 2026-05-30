Associação rural de Vale do Paraíso recebe implementos agrícolas com recurso do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 30/05/2026 às 08h50

A Associação de Produtores e Produtoras Rurais Cristo Rei (ASPRUC), localizada na zona rural de Vale do Paraíso, recebeu novos implementos agrícolas adquiridos com recurso destinado pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A associação adquiriu um kit microtrator e uma colhedora de forragem, que irão fortalecer as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais da associação.



A ASPRUC atua no fortalecimento da agricultura familiar e no apoio às famílias produtoras da comunidade rural da Linha 202, Gleba 27, no município de Vale do Paraíso.



O presidente da associação, Ítalo Dias dos Santos, destacou a importância dos equipamentos para melhorar as condições de trabalho dos produtores e ampliar a capacidade de produção das famílias atendidas pela entidade. Segundo ele, os implementos chegam em um momento importante para fortalecer as atividades desenvolvidas na comunidade rural.



“Esses equipamentos vão ajudar muito os produtores da nossa associação, trazendo mais agilidade e melhores condições para o trabalho no campo. Somos gratos ao deputado Pedro Fernandes pelo apoio e por olhar com atenção para as necessidades da agricultura familiar”, afirmou o presidente.

O deputado Pedro Fernandes destacou que os investimentos em implementos agrícolas proporcionam mais estrutura e melhores condições de trabalho aos produtores rurais. “Nosso compromisso é fortalecer e apoiar as associações e a agricultura familiar, pois sabemos da importância do produtor rural para a economia e o desenvolvimento dos municípios”, afirmou o parlamentar.

Os equipamentos vão auxiliar diretamente no aumento da produtividade, oferecendo mais eficiência e suporte às atividades agrícolas desenvolvidas pelas famílias atendidas pela associação. A iniciativa reforça o compromisso com investimentos voltados ao fortalecimento do setor produtivo e à valorização das comunidades rurais de Rondônia.