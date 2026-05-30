Prefeitura inclui auxiliares de creche entre os profissionais da educação contemplados com gratificação por desempenho e produtividade

Por Assessoria

Publicada em 30/05/2026 às 09h27

A Prefeitura de Jaru ampliou o rol de profissionais da rede municipal de ensino contemplados com a gratificação por desempenho e produtividade. A partir do próximo vencimento, os auxiliares de creche também passam a receber o benefício no valor de R$ 1 mil.

A medida foi oficializada por meio do decreto nº 17.948, publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (29). A gratificação já era concedida a cuidadores, auxiliares de cuidadores e monitores educacionais da rede municipal de educação.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, para ter acesso ao benefício, os servidores deverão atender aos critérios assiduidade e cumprimento regular das atribuições do cargo. “Esta é mais uma medida que reforça o compromisso da nossa gestão com a valorização dos servidores da educação e reconhece a importância destes profissionais, que desempenham um papel indispensável no cuidado das crianças atendidas pela rede municipal de ensino”, destacou.