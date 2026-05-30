Expocol 2026 reforça parceria entre ASCCOL e Prefeitura para impulsionar agronegócio e pequenos negócios

Por Folha de Vilhena

Publicada em 30/05/2026 às 09h51

A realização da Expocol 2026 contará neste ano com uma forte parceria entre a ASCCOL e a Prefeitura de Colorado do Oeste, unindo esforços para fortalecer o agronegócio, incentivar o empreendedorismo e ampliar a estrutura da tradicional feira agropecuária do Cone Sul.

A administração municipal participará diretamente da organização através de duas secretarias. Pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, será realizada a Feira de Artesanato e Agroindústria, espaço que deve reunir entre 30 e 40 expositores de Colorado do Oeste e também de Vilhena.

A organização informou que os expositores convidados terão alojamento e alimentação disponibilizados durante os dias do evento. Além disso, a estrutura está sendo ampliada para abrir oportunidades também aos pequenos empreendedores e microempreendedores individuais (MEIs), fortalecendo a economia local e regional.

Outro importante braço da parceria está na atuação da Secretaria Municipal de Agricultura, comandada pelo secretário Luis Antonio, o “Pinga”, responsável pela coordenação dos trabalhos ligados ao tradicional torneio leiteiro e à recepção dos animais da exposição.

Segundo o secretário, os preparativos começam cerca de 30 dias antes da feira, envolvendo limpeza dos currais, adequação dos espaços, apoio veterinário, coleta de sangue dos animais, pré-seleção das bezerras e organização do julgamento das raças leiteiras.

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Apenas na estrutura do torneio leiteiro, cerca de 20 pessoas atuam diretamente na organização, além do apoio de estagiários do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e parceiros do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O secretário destacou ainda que o trabalho integrado entre Prefeitura, IFRO, Senar e produtores rurais tem sido um dos fatores responsáveis pelo sucesso da competição nos últimos anos. A estrutura da Casa do Produtor também está sendo preparada para oferecer conforto e apoio aos participantes durante toda a programação.

A expectativa é que a Expocol 2026 mantenha o sucesso das últimas edições, reunindo produtores, empresários, pequenos empreendedores e visitantes em uma grande vitrine do agronegócio e do desenvolvimento econômico regional.