Cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, é internado e cancela shows; entenda

Por R7

Publicada em 30/05/2026 às 10h52

O cantor Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, foi internado nesta sexta-feira (29) e teve que cancelar os shows que faria no fim de semana no Sul. Um comunicado foi compartilhado na rede social do artista, de 51 anos.

“A produção do cantor Chrigor informa que a apresentação que seria feita amanhã e domingo no Sul foi cancelada por questões de saúde do artista, que está internado nesse momento para realização de exames com necessidade de endoscopia para investigação. Qualquer outra atualização dos médicos postaremos aqui no decorrer do dia”, diz o texto.

Essa é a terceira hospitalização de Chrigor em menos de um ano. Em setembro do ano passado, ele foi internado ao tentar separar uma briga entre seus dois cães da raça pitbull e acabou agravando sua condição física. No ano anterior, ele havia passado por uma cirurgia de hérnia de disco devido a uma fratura pré-existente na coluna.

Já em 31 de dezembro do ano passado, Chrigor foi internado após sentir uma forte dor abdominal. Ele descobriu duas infecções urinárias e pedra na vesícula, por isso precisou passar por uma cirurgia Além disso, ele foi diagnosticado com uma nova hérnia de disco.