Yasmin Brunet revela que

Por R7

Publicada em 30/05/2026 às 10h56

Yasmin Brunet surpreendeu os seguidores ao revelar que descobriu sinais do próprio lipedema depois de um comentário feito por um homem bêbado na rua. Sim, é isso mesmo que você leu.

Nas redes sociais, nesta sexta-feira (29), a modelo compartilhou a história inusitada e resumiu tudo da forma mais direta possível: “O dia que um bêbado na rua percebeu meu lipedema antes de muita gente”.

Segundo Yasmin, tudo aconteceu anos atrás, enquanto ela caminhava à noite ao lado de uma amiga esperando um carro para ir embora. Foi então que um homem, aparentemente embriagado e apoiado em uma parede, resolveu comentar sobre sua aparência.

“Ele olha para mim e fala: ‘Muito bonita, hein? Mas a perna tá inchada’”, relembrou a modelo.

Na época, Yasmin já sentia dores e desconfortos nas pernas, mas ainda não entendia exatamente o que estava acontecendo.

“Eu já sentia esse incômodo nas minhas pernas, eu sabia que elas eram mais inchadas, eu sentia dor, sentia desconforto. Eu falei: ‘Não é possível. Se ele, bêbado, de noite, na rua, conseguiu enxergar e percebeu o inchaço nas minhas pernas, tem que ter alguma coisa’”, contou.

A atriz afirmou que o episódio acabou incentivando a busca por ajuda médica, embora o diagnóstico correto ainda tenha demorado para acontecer.

No fim do relato, Yasmin ainda brincou com a situação: “Mas ele, esse cara, esse cara me diagnosticou, basicamente, antes do que qualquer médico. Um morador de rua, bêbado, no escuro.”