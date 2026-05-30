Sthefany Brito cai em lágrimas ao expor experiência sobrenatural

Por Sandra Cotrim Ribeiro/G1

Publicada em 30/05/2026 às 11h02

Grávida do terceiro filho, Sthefany Brito não conseguiu esconder a emoção ao revelar um momento para lá de inusitado que vivenciou. A atriz usou sua conta pessoal no Instagram para contar aos seguidores algo que aconteceu dentro do quarto do bebê, Filippo, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

Para quem não acompanhou, a intérprete surgiu chorando nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (29) ao relatar o que interpretou como um sinal enviado pelo pai, que faleceu em 2018.

Nos vídeos publicados nas redes sociais, ela revelou que o momento aconteceu logo pela manhã, pouco depois da finalização da decoração do quarto do caçula.

De acordo com Sthefany Brito, o filho mais velho, Enrico, ainda não havia visto o novo ambiente e foi levado por ela até o cômodo. “Eu me sinto muito, muito abençoada. Hoje de manhã aconteceu uma coisa tão simples, mas tão significativa, especial pra mim”, explicou a atriz.

Contudo, logo em seguida, ela contou que uma borboleta apareceu na janela do quarto enquanto mostrava o espaço ao menino. “Ontem terminou o papel de parede aqui no quarto do Pipo, e aí o Enrico não tinha visto, ele veio hoje. E aí vim atrás dele para mostrar, e tinha uma borboleta na tela de proteção aqui da janela”, relembrou ela, bastante comovida.

Além disso, Sthefany comentou sobre o significado que o inseto carrega para a família desde a morte do pai.

Ele falou: ‘Olha, mamãe, uma borboleta’. E toda vez que eu via borboleta, eu sempre falava para ele que era quando o meu pai, que já faleceu, estava vindo visitar, dar um beijo, dizer que ele estava aqui cuidando da genteSthefany Brito.

Em seguida, a famosa ainda disse acreditar que a aparição representa a presença espiritual do pai neste momento tão importante da gestação. “Eu não tenho a menor dúvida de que foi um sinal dele, de que ele está aqui comigo. Isso eu nunca tive dúvida, especialmente nesse momento tão especial, que é a chegada de um filho”, continuou.

Por fim, Sthefany destacou a sensação de proteção e cuidado da família mesmo após a perda. “Eu tenho certeza que ele está pertinho, protegendo as crianças, me protegendo, olhando pela gente… Foi tão simples assim, nada demais. E foi tão emocionante”, concluiu.