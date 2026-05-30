Zé Felipe reage e fala sobre reconciliação com Virginia: “Medo”

Por IG

Publicada em 30/05/2026 às 10h48

Zé Felipe abriu o coração mais uma vez e surpreendeu os seguidores ao revelar que vai passar o Dia dos Namorados sozinho. Embora seja conhecido por ter uma vida amorosa bastante agitada, o cantor sertanejo confessou que as "mulheres estão com medo" de se relacionar com ele.

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Em entrevista ao jornalista Wesley Sathler, divulgada na noite desta sexta-feira (29), no Instagram, o filho de Leonardo admitiu que não está em um relacionamento no momento, mesmo depois de muitos internautas cogitarem uma volta com Virginia Fonseca.

"Sozinho, né?", respondeu ao ser questionado sobre com quem vai passar o Dia dos Namorados. Zé Felipe disse que não entende os comentários sobre um possível "flashback" com Virginia Fonseca, já que as coisas entre os dois já estão "finalizadas".

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"Mas olha, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que o povo está com medo de namorar eu", completou Zé Felipe.

Além disso, ele ainda reforçou que não está com ninguém e fez uma observação sobre seus relacionamentos com Virginia e Ana Castela. "Não tem ninguém", acrescentou, antes de completar:

Pré-requisito não tem não, mas deve ser difícil [me namorar], porque eu larguei duasZé Felipe.

Em seguida, ao falar sobre futebol, o sertanejo chegou a apontar que Virginia seria uma opção melhor do que ele para comentar a Copa do Mundo. "Eu acho que ela, né? Porque até ela foi convidada pra ser comentarista e eu não fui, então deve ser ela", disse.

Zé Felipe posta fotos fumando cigarro e é detonado por seguidores.

Por fim, Zé Felipe afirmou que a ex-mulher entende mais do assunto de uma forma geral e fez questão de elogiar a habilidade dela com a bola. "Entende, lógico. Bem mais. Muito mais. Ela sabe jogar uma bola, né?", concluiu.