10º BPM participa da campanha Maio Amarelo com palestras e ações educativas

Por Pimenta Virtual

Publicada em 30/05/2026 às 10h19

A Polícia Militar de Rondônia, por meio do 10º Batalhão de Polícia Militar, participou durante o mês de maio da campanha Maio Amarelo 2026, que neste ano trouxe o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

A campanha é um movimento internacional de conscientização que busca reduzir acidentes e preservar vidas no trânsito. Em Rondônia, o 10º BPM tem contribuído com ações educativas voltadas a motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e estudantes.

Ao longo do mês, policiais militares realizaram palestras em escolas, instituições e eventos ligados à campanha. Durante os encontros, foram repassadas orientações sobre respeito às leis de trânsito, direção responsável, uso do cinto de segurança, atenção à sinalização e os riscos da combinação entre álcool e direção.

As ações também reforçaram a importância de atitudes simples, mas fundamentais, como reduzir a velocidade, respeitar a faixa de pedestres, manter distância segura entre veículos e redobrar a atenção no tráfego urbano.

Além das palestras, o 10º BPM participou de eventos alusivos ao Maio Amarelo, aproximando a Polícia Militar da comunidade e incentivando a educação para o trânsito desde a infância.

Segundo o comando do batalhão, iniciativas como essa ajudam na formação de cidadãos mais conscientes e colaboram para a construção de um trânsito mais seguro, humano e responsável.

A campanha reforça uma mensagem importante: no trânsito, cada escolha pode salvar vidas.

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