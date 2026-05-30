Reeducandos produzem vassouras recicláveis e reforçam serviços urbanos

Por Renata Beccária

Publicada em 30/05/2026 às 11h10

Cerca de 140 reeducandos atuam direta e indiretamente na limpeza urbana e em frentes de obras de Porto Velho por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e a Prefeitura da capital. A iniciativa reúne ressocialização, reaproveitamento de materiais e reforço operacional para serviços que acontecem diariamente em diferentes regiões da cidade.

Uma das frentes do programa acontece dentro das unidades prisionais, onde reeducandos do regime fechado produzem vassouras confeccionadas com garrafas PET que são utilizadas pelas equipes de limpeza urbana. O material reciclável é coletado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), por meio da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), e encaminhado para produção.

Cada vassoura utiliza 17 garrafas PET e a demanda mensal de garrafas chega a aproximadamente 2 mil unidades para atender os serviços executados pelo município. Segundo a Secretaria Executiva de Serviços Básicos, além do reaproveitamento dos resíduos, o material produzido apresentou boa aceitação entre os trabalhadores da limpeza urbana devido à durabilidade e ao desempenho no uso diário.

Entre quem utiliza o material nas ruas, a avaliação também é positiva. Gari há quase 25 anos, Golberval Silvio Pullig afirma que as vassouras produzidas a partir das garrafas PET têm qualidade e ajudam no trabalho diário. “Acho muito bom essa reciclagem do material, tirar essas garrafas PET da cidade e já reaproveitar para fazer essas vassouras. É bem feitinho mesmo, bem firme. Dá para fazer um trabalho bacana. É um material que de fato a gente consegue usar para trabalhar”, contou. Sobre participar diretamente da conservação dos espaços urbanos, ele destaca o sentimento de pertencimento com o serviço. “Eu me sinto muito bem, muito feliz. É um trabalho muito bom, muito gostoso, de bom companheirismo. Nós somos uma família bem feliz”.

Além da produção das vassouras, reeducandos dos regimes semiaberto e aberto monitorado também atuam diretamente nos serviços municipais, integrando equipes de limpeza urbana e obras em funções como ajudante de pedreiro e pedreiro.

“Os serviços de limpeza urbana e manutenção acontecem de forma contínua e têm alta demanda. Esse reforço na mão de obra contribui para ampliar a capacidade de atendimento das equipes, otimizar a execução dos trabalhos e manter a cidade assistida em diferentes frentes, sempre dentro dos critérios e acompanhamentos previstos nos convênios”, avaliou o secretário executivo, Giovanni Marini.

Os convênios relacionados ao programa ficam sob responsabilidade do Departamento de Serviços de Limpeza Pública, que acompanha a execução e a integração das atividades. Todos os participantes recebem remuneração equivalente a um salário mínimo. No caso dos reeducandos do regime fechado, os valores são destinados às famílias conforme as regras previstas no programa.

“Esse trabalho mostra que é possível unir responsabilidade social, cuidado com a cidade e oportunidade de recomeço. Quando criamos condições para que essas pessoas desenvolvam atividades produtivas, fortalecemos a ressocialização e também entregamos resultados para a população com serviços que impactam diretamente o dia a dia da cidade”, justificou o prefeito.