Seminário reúne profissionais da saúde e assistência social para debater alcoolismo e rede de apoio em Porto Velho
Por Assessoria
Publicada em 30/05/2026 às 10h24
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Em celebração ao aniversário mundial dos Alcoólicos Anônimos (AA), será realizado no próximo dia 10 de junho, no Teatro Banzeiros, em Porto Velho, o Seminário para Profissionais de Saúde e Assistência Social, promovido pelo Escritório de Serviços de Alcoólicos Anônimos de Rondônia – Área 23, em parceria com o Distrito Madeira-Mamoré e o Comitê Trabalhando com os Outros.

O evento terá duração de oito horas, nos períodos da manhã e da tarde, e é voltado para profissionais e acadêmicos das áreas de Medicina, Enfermagem, Psicologia, Psiquiatria, Serviço Social, Nutrição, Radiologia, Terapias Integrativas e demais interessados. Os participantes receberão certificação.

O principal objetivo do seminário é fortalecer a cooperação entre Alcoólicos Anônimos e a comunidade profissional, ampliando o conhecimento sobre o programa de recuperação e sua importância como rede de apoio para pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso abusivo do álcool.

A mesa de abertura contará com a presença de autoridades e representantes de instituições ligadas à saúde, assistência social e políticas públicas sobre drogas. Entre os confirmados estão os secretários municipais de Saúde, Inclusão e Assistência Social e Educação de Porto Velho, a coronel Ana Júlia, a professora universitária Dra. Ana Paula, representantes do Al-Anon, do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas de Rondônia (CONEPOD) e da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT).

A programação prevê palestras conduzidas por especialistas de diversas áreas, abordando a importância das redes de apoio no tratamento e recuperação de pessoas afetadas pelo alcoolismo.

Entre os temas confirmados estão:

* A Medicina e a importância dos grupos de apoio de AA como terapia integrativa na comunidade, ministrada pelo médico psiquiatra Dr. Nestor Ângelo Dandrea Mendes, especialista em dependência química e profissional do POC e SAMU de Porto Velho.

* O papel da Enfermagem frente ao alcoolismo: orientações em saúde e articulação com a rede de apoio de Alcoólicos Anônimos, apresentada por Helton Camilo, coordenador de estágios do curso de Enfermagem da Afya São Lucas.

* A terapia complementar e a importância da rede de apoio de Alcoólicos Anônimos para egressos de comunidades terapêuticas, com Giuseppina Maria Fulco, coordenadora regional da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT/RO) e diretora de captação de recursos da Associação Família Rosetta.

* Entre o sofrimento e a recuperação: saúde mental, uso abusivo de álcool e rede de cuidado, conduzida pela psicóloga Clícia Henriques de Souza, especialista em Psicanálise e Grupos Terapêuticos pela Universidade Federal de Rondônia.

* A Assistência Social como mecanismo de orientação aos atendidos e a cooperação com Alcoólicos Anônimos, ministrada pela assistente social e especialista Iza Celeste Severino Bello, da Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia.

Além das palestras, a programação contará com apresentação de vídeo institucional sobre Alcoólicos Anônimos, exposição de literatura especializada, distribuição da Revista Vivência, credenciamento dos participantes e atividades de integração entre profissionais, estudantes e representantes da sociedade civil.

Os organizadores destacam que o seminário busca ampliar o diálogo entre os serviços públicos, instituições de ensino, hospitais, clínicas, comunidades terapêuticas e grupos de apoio, fortalecendo a rede de acolhimento e recuperação para pessoas afetadas pelo alcoolismo e seus familiares.

A participação é gratuita e aberta aos profissionais, estudantes e demais interessados no tema.

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