Socorristas resgatam cinco pessoas presas em caverna inundada no Laos; dois seguem desaparecidos

Por G1

Publicada em 30/05/2026 às 10h16

Socorristas resgataram neste sábado (30) mais quatro pessoas que estavam presas em uma caverna inundada na província de Xaisomboun, no Laos, segundo equipes de resgate da Tailândia e do Laos. As operações continuam em busca de outros dois homens que seguem desaparecidos.

Ao todo, foram resgatados cinco homens.

Equipes resgatam 5 pessoas presas em caverna inundada no LaosA operação ocorreu poucas horas depois de outro homem ter sido retirado da caverna alagada na noite de sexta-feira (29).

As cinco pessoas resgatadas fazem parte de um grupo de sete cidadãos do Laos que haviam entrado na caverna, na província de Xaisomboun, em busca de ouro. No entanto, a saída foi bloqueada, deixando o grupo preso por mais de uma semana.

O grupo entrou no local em 20 de maio para procurar ouro, quando a caverna foi repentinamente inundada por fortes chuvas. Na quarta-feira (27), os sete moradores foram encontrados com vida por equipes de resgate formadas por mergulhadores do Laos e da Tailândia.

Pelas redes sociais, os socorristas afirmaram que continuarão tentando retirar os demais sobreviventes, mas ainda não há previsão para a conclusão da operação. Equipes de resgate do Laos e da Tailândia divulgaram nas redes sociais imagens da operação. Nas fotos, os sobreviventes aparecem deitados em macas, usando máscaras de oxigênio e cobertos com mantas térmicas após serem retirados da caverna.

Membros da equipe também divulgaram vídeos mostrando a preparação para o primeiro resgate. A caverna onde ocorre a operação fica em uma área remota da cidade de Long Gian, na província de Xaisomboun, e se estende profundamente sob o solo.

O mergulhador finlandês Mikko Paasi, que participa da operação, afirmou que ele e o também mergulhador Norrased precisavam “mergulhar de volta imediatamente” para levar mais suprimentos aos homens, ajudando-os a recuperar as forças e se preparar para deixar a caverna.

O interior da caverna faz parte de um sistema usado para mineração e transporte de minério, com túneis estreitos, trechos alagados e passagens apertadas. Em alguns pontos, o espaço é tão reduzido que só é possível avançar rastejando.

O grupo Thailand Rescue Diver, da Tailândia, que auxilia nas buscas, divulgou imagens da operação dentro da caverna. Os registros mostram um ambiente extremamente hostil, com corredores estreitos, níveis elevados de água, visibilidade limitada e trechos em que o acesso só é possível com técnicas de mergulho em cavernas.

O local onde os sobreviventes foram encontrados fica a cerca de 300 metros da saída da caverna.

Os mergulhadores, que chegaram ao Laos na segunda-feira, também participaram da dramática operação de resgate de uma equipe juvenil de futebol presa em uma caverna inundada na Tailândia, em 2018.

O interior da caverna faz parte de um sistema usado para mineração e transporte de minério, com túneis estreitos, trechos inundados e passagens extremamente apertadas. Em alguns pontos, o avanço só é possível rastejando ou utilizando técnicas especializadas de mergulho em cavernas.

As autoridades ainda não informaram quando a operação será concluída.