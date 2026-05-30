Pimenta Bueno avança na elaboração do Plano Municipal de Turismo

Por Assessoria

Publicada em 30/05/2026 às 09h56

A Prefeitura de Pimenta Bueno realizou uma reunião de alinhamento para a elaboração do Plano Municipal de Turismo, com a participação de representantes do poder público, do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), do Poder Legislativo e da equipe técnica responsável pela construção do documento.

O encontro teve como objetivo discutir diretrizes, prioridades e estratégias voltadas ao fortalecimento do turismo no município, contribuindo para a construção de um planejamento estruturado e alinhado às potencialidades locais.

Durante a reunião, foram abordados temas relacionados à valorização dos atrativos turísticos, ao desenvolvimento sustentável, à melhoria da infraestrutura, à promoção do destino e à integração com programas estaduais e regionais voltados ao setor.

Portal de Turismo de Pimenta Bueno: https://pimentabuenotemturismo.netlify.app/

Também está disponível o Mapa Turístico de Pimenta Bueno, com informações sobre atrativos, rotas e pontos de interesse:

Mapa Turístico de Pimenta Bueno: https://drive.google.com/.../1PA--bt7hGyGsuunuxRI.../view

Mais informações no link: https://creatt.io/comturpbueno

A atividade contou ainda com a participação da consultora Camila Schiavinato, integrante da equipe técnica da empresa contratada para elaboração do Plano Municipal de Turismo, responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento dos trabalhos.

O Plano Municipal de Turismo será um instrumento estratégico para orientar ações, investimentos e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor, promovendo o desenvolvimento econômico, cultural e turístico de Pimenta Bueno.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o planejamento sustentável e a valorização das potencialidades do município, buscando ampliar oportunidades e fortalecer o turismo como ferramenta de desenvolvimento local.

A população pode conhecer mais sobre os atrativos turísticos do município por meio do portal oficial de turismo: