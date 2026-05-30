Confrontos das oitavas; Tabelinha Rondoniense tem Sub-20 e peneira do Flu

Por João Rafael Costa

Publicada em 30/05/2026 às 09h00

Goleadas na Libertadores e definidos os confrontos das oitavas de final, playoffs da Sul-Americana. No Tabelinha: campeonato Sub-20 e peneira do Flu.

Classificação na Libertadores, Flamengo pega o Cruzeiro no mata-mata; Corinthians, Palmeiras, Fluminense e Mirassol conhecem rivais. Vagas nas oitavas da Sul-Americana e repescagem dos times brasileiros.

Libertadores - A fase de grupos da Libertadores fechou com chave de ouro para os brasileiros na quinta (28)! O Palmeiras deu show no Allianz e bateu o Junior Barranquilla por 4 a 1, avançando na vice-liderança do Grupo F. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro atropelou o Barcelona de Guayaquil por 4 a 0 e carimbou a vaga no Grupo D.

O vexame da noite ficou com o Boca Juniors: perdeu para a Universidad Católica por 1 a 0 na Bombonera e foi eliminado, caindo para a Copa Sul-Americana.

Noite de quarta-feira

Noite cheia de emoções na Libertadores 2026. No Maracanã, o Fluminense carimbou seu passaporte para as oitavas de final ao vencer o La Guaira-VEN por 3 a 1, com gols de Savarino, Hércules e Canobbio.

O cenário só não foi perfeito para os brasileiros porque o Corinthians acabou derrotado por 2 a 0 pelo Platense-ARG na Neo Química Arena. Apesar de perder a invencibilidade no torneio, o Timão já entrou em campo com a liderança da chave e a classificação garantidas.

Confrontos definidos

O caminho da Glória Eterna está traçado! A Conmebol sorteou na sexta-feira (29) os confrontos das oitavas da Libertadores 2026. O grande destaque é o superclássico nacional entre Flamengo e Cruzeiro, com a volta no Mineirão.

O Corinthians decide em casa contra o Rosario Central. Já Palmeiras, Fluminense e Mirassol jogam a primeira em seus domínios e definem a vaga como visitantes contra Cerro Porteño, Independiente Rivadavia e LDU, respectivamente. Os jogos acontecem em agosto.

Sul-Americana - Rodada decisiva e de festa na Copa Sul-Americana. O Atlético-MG fez o dever de casa, venceu o Puerto Cabello-VEN por 1 a 0 em Belo Horizonte e garantiu a liderança isolada do Grupo B, carimbando a vaga direta nas oitavas de final.

Vasco e Red Bull Bragantino também avançaram, mas na vice-liderança de suas chaves. O time carioca goleou o Barracas Central por 3 a 0, enquanto os paulistas bateram o Carabobo por 2 a 0. Ambos agora disputam os playoffs contra os eliminados da Libertadores.

Semana decisiva na Copa Sul-Americana.

O São Paulo fez bonito, venceu o Boston River por 2 a 0 e garantiu a liderança isolada de sua chave com 12 pontos, carimbando a vaga direta nas oitavas de final. Já Santos e Grêmio terão um caminho mais longo. O Peixe goleou o Deportivo Cuenca por 3 a 0, e o Imortal empatou em 2 a 2 com o Montevideo City Torque. Ambos terminaram na vice-liderança de seus grupos e agora disputarão os playoffs da competição continental.

Tabelinha Rondoniense

Jogos do Rondoniense Sub-20 e peneira do Fluminense em RO.

Sub 20 - O Rolim de Moura Esporte Clube já descobriu quem serão seus rivais na busca pelo topo do Campeonato Rondoniense Sub-20 2026. O time está na Chave B, que promete confrontos eletrizantes contra o Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Espigão d’Oeste e Cacoal.

Após conquistar a Copa Rondônia e jogar a Copa do Brasil da categoria em 2025, a equipe chega embalada e focada em valorizar os jovens talentos da região. A competição estadual tem início marcado para o dia 20 de junho.

De olho - Uma chance de ouro para os jovens atletas de Rondônia! Um observador técnico do Fluminense-RJ vai percorrer o estado em busca de novos talentos para a base do Tricolor das Laranjeiras.

A ação, realizada pela Federação de Futebol de Rondônia, terá avaliações totalmente gratuitas. O garimpo começa nos dias 6 e 7 de junho por Porto Velho e Candeias do Jamari, seguindo depois para Machadinho d’Oeste, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. É a nossa base na vitrine de um gigante do país.