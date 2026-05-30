Dupla de adolescentes é detida com arma falsa depois de agredir vítima

Por Newsrondonia.com

Publicada em 30/05/2026 às 09h45

Dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos na tarde desta sexta-feira (29) sob a acusação de roubo e agressão na zona Sul da capital. O caso ocorreu na Rua da Beira, no bairro Eldorado, em frente a uma concessionária de veículos.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas foram abordadas de forma violenta pela dupla, que utilizava duas bicicletas. Um dos menores portava uma réplica de arma de fogo para intimidar os pedestres durante a ação criminosa.

A abordagem evoluiu para agressão física contra uma das vítimas, que foi atingida pelos jovens antes de entregar os pertences pessoais. Após subtrair um aparelho celular, os dois infratores tentaram fugir pedalando em direção ao interior do bairro.

Populares que presenciaram o roubo passaram a perseguir os suspeitos que foram derrubados e agredidos até a chegada da PM. Com eles foram apreendidos o celular roubado e o simulacro usado no assalto.