Mulher acerta facada no marido enquanto era espancada na frente dos filho

Por pvhnoticias.com

Publicada em 30/05/2026 às 09h50

Um homem de 26 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (29) após agredir brutalmente a esposa, de 25 anos, dentro da residência do casal no bairro Lagoinha, em Porto Velho.

A Polícia Militar foi acionada pelo CIOP após diversas denúncias anônimas informando que uma mulher estaria sendo vítima de agressões cometidas pelo marido.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma criança de aproximadamente 7 anos chorando e bastante assustada na via pública. A criança relatou que o pai havia agredido a mãe e que ela havia saído correndo pela rua em busca de ajuda. Outros três irmãos menores permaneceram na residência.

Durante as diligências, os militares localizaram o suspeito caminhando pelas proximidades. Ele apresentava cortes na perna esquerda e no peito, além de sinais visíveis de embriaguez alcoólica.

Questionado, o homem afirmou que pretendia sair de casa, mas teria sido impedido pela esposa, momento em que ela pegou uma faca e o atingiu. Ele confessou ainda que agrediu a mulher antes de sair para a rua.

Pouco depois, a vítima foi localizada e relatou aos policiais que o marido chegou em casa embriagado após o trabalho e insistiu para que ela saísse para beber com ele. Como recusou o convite para não deixar os filhos sozinhos, o homem teria ficado agressivo.

Segundo a mulher, o suspeito a acordou com um tapa nas costas e passou a ameaçá-la de morte caso não bebesse com ele. Ela afirmou ainda que foi obrigada a ingerir bebida alcoólica contra a vontade.

A vítima contou que o agressor passou a desferir socos na cabeça, boca e braços, chegando a quebrar dois de seus dentes. Em seguida, ela foi jogada no chão e chutada.

Ainda conforme o relato, o homem pegou uma faca e disse que iria matá-la. Durante a luta corporal, a mulher conseguiu tomar a arma branca e atingiu a perna do agressor para conseguir fugir e pedir socorro.

O casal foi levado para atendimento médico na UPA Leste e depois encaminhado para a Central de Polícia.

As crianças ficaram sob os cuidados de familiares e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. A faca utilizada na ocorrência não foi encontrada.