Polícia Civil deflagra Operação Fuligem em Seringueiras

Por PC/RO

Publicada em 30/05/2026 às 09h45

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Seringueiras, deflagrou, nesta data (29), a Operação Fuligem. A ação é resultado das investigações sobre o homicídio ocorrido em janeiro de 2026, no município.

De acordo com o apurado, foi identificado um grupo suspeito de participação no planejamento, monitoramento e execução do crime, motivado por possível acerto de contas relacionado a fatos criminosos anteriores.

Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária. Duas pessoas foram presas e três permanecem foragidas. Durante as buscas, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm e munições compatíveis.

As investigações prosseguem com a análise dos materiais apreendidos e diligências para localização dos foragidos, visando o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos.

A operação também contou com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Cacoal, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Ji-Paraná, 1ª Delegacia de Polícia de Urupá, 1ª Delegacia de Polícia de São Miguel do Guaporé e 1ª Delegacia de Polícia de Costa Marques.

O nome "Operacão Fuligem" faz referência aos vestígios deixados após uma queima. A escolha simboliza justamente a tentativa de apagar rastros e eliminar pessoas que poderiam esclarecer crimes anteriores, numa típica dinâmica de "queima de arquivo".

A Polícia Civil do Estado de Rondônia destaca que essa ação integra o planejamento estratégico da instituição voltado à repressão qualificada de crimes violentos e à preservação da ordem pública.