Maior feira agropecuária do Norte destaca semana de desenvolvimento e ações para a população em Rondônia

Por Governo de Rondônia

Publicada em 30/05/2026 às 09h14

A 13ª Rondônia Rural Show Internacional 2026 está acontecendo em Ji-Paraná e reúne uma ampla programação com foco em inovação, desenvolvimento e fortalecimento do agronegócio e da economia rondoniense. Para isso, os destaques das ações desta semana apresenta avanços na agricultura familiar, piscicultura, café Robusta, turismo, exportações, regularização fundiária e ações sociais, além de capacitações e políticas públicas em diversas áreas no estado.

ABERTURA

A RRSI começou na segunda-feira (25) no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, com o tema “Exportação e Desenvolvimento”, reunindo autoridades, empresários, produtores e representantes internacionais. O evento segue até 30 de maio, das 8h às 18h, sendo considerado a maior feira agropecuária da Região Norte, por apresentar as melhores experiências para produtores rurais, empreendedores, empresários, e demais pessoas do estado, do Brasil e do mundo.

PISCICULTRA

Na 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) os visitantes tem a oportunidade de participar do curso de qualificação para quem deseja atuar no ramo de pescados. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) oferta capacitação na área de piscicultura durante a maior feira agropecuária da Região Norte, que aconteceu de segunda-feira (25) a sábado (30), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

DESCONTO CAERD

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) lançou uma condição especial de negociação durante a RRSI 2026, sendo uma ação que vale para todos os municípios atendidos pela Companhia no estado. Clientes com contas vencidas até 31 de dezembro de 2025 poderão obter até 95% de desconto em juros, multas e correção monetária para pagamento à vista, além de parcelar débitos em até 12 vezes sem juros, com descontos especiais nos acordos parcelados.

CAFÉ ROBUSTA

Produtores rurais de Rondônia estão em plena colheita do café Robusta Amazônico, principal cultura perene do estado. Para orientar agricultores sobre boas práticas de colheita e secagem dos grãos, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) realizou “Dias Especiais e de Campo”, que acontecem em todos os municípios rondonienses para melhorar a qualidade do café produzido.

AGRICULTURA FAMILIAR

Com ações voltadas ao fortalecimento da agricultura família, a Emater-RO está da RRSI 2026 com a participação de produtores rurais do Cone Sul e de Ji-Paraná, além de instituições, empresas, pesquisadores e investidores de diversas regiões do país, consolidando o estado como referência em inovação no campo. Ao todo, 37 ônibus de caravanas chegaram ao evento, e forma acolhidos no primeiro dia com café da manhã.

ÁREA DEVOLUTA

O governo de Rondônia oficializou a primeira arrecadação de área devoluta pública estadual, a Gleba Rio Pardo – Parcela 01, durante a 13ª Rondônia Rural Show Internacional. Segundo a Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), a área possui 33,8 mil hectares e está localizada nos municípios de Buritis e Porto Velho, e a medida fortalece o controle patrimonial, a segurança jurídica e as políticas de regularização fundiária no estado.

EXPORTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

As exportações de Rondônia alcançaram recorde histórico em 2025, somando mais de US$ 3 bilhões, segundo O segundo levantamento da Coordenadoria de Geointeligência de Dados Econômicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). O estado ampliou seus mercados internacionais, passando de 41 países compradores em 2000 para 109 em 2025; os dados mostram o fortalecimento da economia rondoniense e a expansão da presença do estado no mercado global.

PACOTE DE TURISMO

O governo de Rondônia lançou ações para fortalecer o turismo com a apresentação do Plano Estadual de Turismo, a Marca da Amazônia, a 3ª edição da ExpoTurismo e o livro “Belezas de Rondônia”. A Superintendência Estadual de Turismo (Setur) destacou iniciativas para promover produtos, potencialidades e oportunidades do setor turístico estadual evidenciando outros fatores que contempla o segmento, tais como a pesca esportiva, considerada atualmente o principal produto turístico de visibilidade de Rondônia.

COLETA SELETIVA

A Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) coordena ações de coleta seletiva e fomento à geração de renda para catadores de materiais recicláveis, por meio da contratação da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná. Alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a iniciativa apresenta o processo de reciclagem dos materiais descartados durante a maior feira do agronegócio da Região Norte.

ARTESÃOS

A participação dos artesãos na maior feira do agronegócio da região Norte fortalece a economia criativa e valoriza a cultura regional, com artesãos que esperam ampliar vendas, contatos profissionais e oportunidades com visitantes e investidores de várias regiões. A ação é coordenada Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) por meio do de um espaço dedicado ao Programa do Artesanato Brasileiro, que expõe peças com diferentes técnicas e identidades culturais do estado.

FEBRE AFTOSA

A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) alertou produtores rurais sobre a importância da vigilância na prevenção da febre aftosa, durante o 8º Fórum Rondoniense para Manutenção da Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação. O evento aconteceu na terça-feira (26), em Ji-Paraná, dentro da programação da 13ª Rondônia Rural Show Internacional 2026.

7ª RONDOLEITE

Produtores, técnicos, pesquisadores, produtores rurais, acadêmicos e lideranças do agro de todo o estado participam na quarta-feira (27) do Seminário Gestão de Resultados na Bovinocultura Leiteira. A atividade faz parte da programação da 7ª Rondoleite, que acontece dentro da 13ª RRSI, reunindo especialistas e profissionais ligados à cadeia produtiva do leite.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Com o grande fluxo de pessoas durante a RRSI em Ji-Paraná, ao longo desta semana as medidas de policiamento e prevenção foram reforçadas por meio da atuação integrada da Polícia Militar do Estado e do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia. Essas ações estão sendo realizadas tanto dentro quanto fora da feira, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar dos expositores e demais participantes do evento.