Polícia Civil deflagra operação no distrito de Extrema

Por PC/RO

Publicada em 30/05/2026 às 09h30

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 9ª Delegacia de Polícia de Extrema, deflagrou na manhã da última sexta-feira (29) a Operação Erro Fatal, com o objetivo de cumprir medidas cautelares de prisões preventivas e mandados de busca e apreensão domiciliar.

A ação, que também contou com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Guajará-Mirim, da Delegacia de Polícia de Nova Mamoré e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), é resultado de investigação instaurada para apurar o homicídio qualificado de P. H. R. da S., ocorrido em janeiro deste ano, em um estabelecimento comercial localizado no distrito de Extrema.

Durante as investigações, foi apurado que o crime teria sido praticado por integrantes de organização criminosa, em contexto de ação previamente planejada. Os trabalhos investigativos permitiram identificar os suspeitos e apontaram indícios de participação coordenada na execução do delito, incluindo suporte logístico, ocultação de veículo utilizado na ação criminosa, planejamento de fuga e possíveis atos de intimidação contra testemunhas e familiares da vítima.

O nome da operação faz referência às circunstâncias apuradas durante a investigação, segundo as quais a vítima teria sido confundida com o alvo inicialmente pretendido pelos executores do crime, resultando em um desfecho fatal para pessoa diversa daquela originalmente visada.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar e efetuadas cinco prisões. Os investigados foram conduzidos às unidades policiais para os procedimentos de praxe e posteriormente encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a elucidação de crimes graves, a responsabilização de seus autores e a promoção da segurança pública em todo o Estado.