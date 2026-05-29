Guaporé FC x Araguaína: líder invicto da Série D coloca ponta do grupo em jogo no Cassolão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/05/2026 às 11h39

Clube aposta no apoio da torcida para manter invencibilidade e liderança do Grupo A2

A liderança do Grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro estará em disputa neste sábado, 30 de maio, em Rolim de Moura. Invicto na competição nacional, o Guaporé Futebol Clube volta a campo diante da torcida para enfrentar o Araguaína, atual vice-líder da chave, em partida marcada para às 19h30, no Estádio Cassolão.

O compromisso é considerado importante para a sequência do clube rondoniense no torneio, já que a equipe busca defender a primeira colocação do grupo diante de um concorrente direto. O confronto também representa mais uma oportunidade para o Guaporé manter a campanha sem derrotas na competição.

Antes do duelo, o clube iniciou a venda antecipada de ingressos promocionais ao valor de R$ 10 na Loja Oficial do Guaporé FC, em quantidade limitada a mil unidades. Para os torcedores que optarem pela compra diretamente no estádio, o valor da entrada será de R$ 20 na portaria do Cassolão.

A partida será realizada em Rolim de Moura e contará com o apoio da torcida local, em mais um compromisso do representante rondoniense na Série D do Campeonato Brasileiro diante de sua torcida.