Sextou com frentes de trabalho em diferentes regiões de PVH

Por Renata Beccária

Publicada em 29/05/2026 às 11h45

A semana termina com equipes distribuídas em diferentes pontos de Porto Velho para executar serviços de limpeza urbana e manutenção de espaços públicos. Ao longo desta semana, trabalhadores da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Semusb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), atuaram simultaneamente em avenidas, canais e áreas de grande circulação da capital.

Ao todo, cerca de 230 colaboradores foram mobilizados para os serviços, organizados em sete equipes responsáveis por varrição, raspagem, roçagem e pintura, além de uma frente exclusiva para limpeza de canais. O trabalho também contou com duas equipes voltadas ao recolhimento de resíduos. Entre os pontos atendidos estiveram a avenida Vieira Caúla, no trecho entre Carlos Gomes e sentido Mamoré; avenida Presidente Dutra com Lauro Sodré; avenida Guaporé, entre Imigrantes e BR-364; avenida Amazonas, entre Guaporé e Mamoré; avenida Mamoré; avenida Rio de Janeiro e a região da Cristal da Calama.

Uma das equipes concentrou atuação no canal localizado ao lado do Parque da Cidade, com foco na retirada de resíduos e manutenção do local. Já a equipe que trabalhou na avenida Rio de Janeiro concluiu os serviços no período da manhã e seguiu para o bairro Mocambo no turno da tarde. A operação também contou com estrutura de apoio para recolhimento dos materiais retirados das vias e espaços públicos, com seis caçambas, um caminhão compactador e duas retroescavadeiras em atividade.

Além das equipes próprias do município, os serviços contam com reforço da empresa MB, responsável pela execução complementar da limpeza urbana na capital.

Para o prefeito, manter a cidade limpa exige planejamento diário e atuação contínua das equipes nos bairros e corredores urbanos. “O trabalho de limpeza urbana acontece de forma permanente e impacta diretamente a qualidade de vida da população. Estamos mantendo equipes em diferentes regiões da cidade para garantir atendimento e conservação dos espaços públicos”.

Na avaliação do secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a estratégia é manter o atendimento distribuído entre os diferentes setores da capital. “Nosso objetivo é manter uma rotina contínua de atendimento em diferentes regiões da cidade para ampliar as condições de limpeza, conservação e organização dos espaços públicos”.