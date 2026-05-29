Iluminação na Estrada dos Periquitos será moderna e antifurto

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 29/05/2026 às 11h30

Enfrentando, ao longo dos anos, um problema crônico de escuridão, a Estrada dos Periquitos está recebendo a implantação de um novo sistema de iluminação pública que segue o modelo de sucesso já implementado na avenida Guaporé.

Dotada de uma estrutura composta por módulos solares independentes e fiação revestida, essa estrutura inovadora impede que vândalos pratiquem o recorrente furto de fios elétricos, problema que tanto prejudica a sociedade e que, por muito tempo, deixou a Estrada dos Periquitos às escuras.

De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, a entrega desse serviço será realizada nos próximos 60 dias, garantindo à comunidade a possibilidade de usufruir de uma via pública segura e iluminada.

“Implementamos sapatas de concreto com cabeamento subterrâneo, o que dificulta o acesso dos vândalos. Isso deu certo na avenida Guaporé e, com certeza, dará certo também na Estrada dos Periquitos. Intensificamos o ritmo da obra e estamos trabalhando de dia e de noite para entregar esse serviço o mais rápido possível”, disse.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância dessas intervenções urbanas, que trazem melhoria imediata na qualidade de vida da população porto-velhense.

“Compreendemos a necessidade que a população tem de espaços iluminados e seguros, onde seja possível o convívio social e a prática de atividades esportivas. Por esse motivo, nosso trabalho segue firme para modernizar essas regiões, e a iluminação tanto da avenida Guaporé quanto da Estrada dos Periquitos são exemplos práticos disso”.

Importante via pública de Porto Velho, a Estrada dos Periquitos corta bairros populosos da zona Leste da capital, entre eles Ulysses Guimarães e Ronaldo Aragão, desempenhando papel crucial na mobilidade da região.