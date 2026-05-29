Sebrae RO reforça apoio à produção leiteira durante a Rondônia Rural Show Internacional

Por sebrae

Publicada em 29/05/2026 às 11h44

Foto: Sebrae RO.

Programação do Dia do Leite reuniu produtores, especialistas e instituições parceiras em debates sobre gestão, tecnologia e fortalecimento da pecuária leiteira em Rondônia

Com foco em inovação, produtividade e fortalecimento da pecuária leiteira, o Sebrae em Rondônia participou da programação do Dia do Leite durante a 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), realizada nesta quarta-feira (27), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. A ação reuniu produtores rurais, autoridades, técnicos e representantes do setor agropecuário em uma programação voltada ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite no estado.

Com o tema “Gestão de resultados na pecuária leiteira”, a programação contou com palestras técnicas, demonstrações de tecnologias, exposição de animais e debates sobre inovação, produtividade e qualidade do leite. O Sebrae em Rondônia participou da ação apoiando a realização da palestra técnica ministrada pelo engenheiro agrônomo Carlos Eduardo, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da pecuária leiteira no estado.

Gestão e tecnologia impulsionam a produção

Durante a programação, produtores e visitantes acompanharam discussões voltadas à eficiência produtiva, manejo, qualidade genética e gestão das propriedades rurais. O setor leiteiro é reconhecido como uma das principais atividades do agronegócio rondoniense, movimentando a economia, gerando empregos e garantindo renda para milhares de famílias no campo.

Sebrae fortalece produtividade e inovação no campo

Além das ações de capacitação realizadas durante a feira, o Sebrae em Rondônia vem ampliando sua atuação estratégica junto à cadeia produtiva do leite por meio de projetos voltados à inovação, gestão e aumento da produtividade no campo. Entre as iniciativas está o Projeto de Produtividade Leiteira, desenvolvido para fortalecer a pecuária leiteira rondoniense por meio de assistência técnica, soluções de gestão e incentivo à modernização das propriedades rurais.

A atuação também inclui ações do Sebraetec, com serviços voltados ao melhoramento genético do rebanho, como Fertilização in Vitro (FIV) e Transferência de Embriões em Tempo Fixo (ATF), iniciativas que contribuem para o aumento da produtividade, da qualidade genética e da competitividade das propriedades leiteiras rondonienses.

O diretor administrativo e financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, destacou durante a programação do Dia do Leite a importância das parcerias para o fortalecimento da agricultura familiar e da cadeia leiteira no estado. “Esse momento reforça o compromisso do Sebrae e do Ministério da Agricultura com o produtor rural familiar. Nosso objetivo é apoiar o desenvolvimento das propriedades, fortalecer a produção de leite e ampliar a geração de emprego e renda no campo”, afirmou.

Parcerias fortalecem cadeia produtiva

A ação contou ainda com a parceria de instituições como Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER), Secretaria de Estado da Agricultura do Estado de Rondônia (Seagri RO), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron), Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Associação dos Pecuaristas de Rondônia (APRON), fortalecendo o trabalho conjunto em prol do desenvolvimento da cadeia produtiva do leite em Rondônia.

Com inovação, assistência técnica e investimento em tecnologia no campo, a pecuária leiteira segue consolidada como um dos pilares da agropecuária rondoniense, demonstrando sua força durante a maior feira do agronegócio da Região Norte.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).