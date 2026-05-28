Fluminense envia observador técnico a Rondônia para avaliar jovens atletas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/05/2026 às 15h29

Jovens atletas de Rondônia terão, em junho, a possibilidade de serem observados por representantes de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Entre os dias 6 e 16, um observador técnico do Fluminense Futebol Clube, do Rio de Janeiro, deverá percorrer municípios rondonienses para acompanhar partidas e identificar possíveis talentos locais com potencial para as categorias de base da equipe carioca.

A iniciativa, anunciada pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia, prevê avaliações gratuitas em diferentes regiões do estado. O cronograma começará por Porto Velho e Candeias do Jamari, nos dias 6 e 7 de junho. Depois, a programação seguirá para municípios como Machadinho d’Oeste, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena, encerrando o percurso no dia 16.

Segundo o vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Bruno Costa, a ação integra o trabalho da entidade voltado à ampliação de oportunidades para atletas rondonienses no futebol nacional. Em entrevista à equipe de reportagem, ele afirmou que a federação segue atuando para criar caminhos de visibilidade aos jovens talentos do estado.

“A Federação de Futebol do nosso estado continua trabalhando para oportunizar aos jovens talentos do estado de Rondônia. Entre os dias 6 e 14 de junho, o Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro irá enviar um observador técnico que, de forma gratuita, irá percorrer o nosso estado, acompanhando partidas para, quem sabe, encontrar o próximo grande craque do nosso futebol”, declarou.

Além do acompanhamento técnico realizado pelo representante do clube, a organização local de cada município ficará responsável pela estrutura necessária durante a passagem da equipe, incluindo alimentação, hospedagem, transporte e suporte logístico aos profissionais envolvidos.

A expectativa da iniciativa é ampliar a vitrine para atletas rondonienses que buscam espaço nas categorias de base dos grandes clubes do país, permitindo maior aproximação entre o futebol praticado no estado e centros de formação reconhecidos nacionalmente.