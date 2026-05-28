Rolim de Moura conhece adversários no Campeonato Rondoniense Sub-20 2026

Por assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 11h31

O Rolim de Moura Esporte Clube já conhece seus adversários no Campeonato Rondoniense Sub-20 2026. A equipe está na Chave B da competição estadual, ao lado de Pimenta Bueno Futebol Clube, Ji-Paraná Futebol Clube, Espigão d’Oeste Futebol Clube e Cacoal Esporte Clube.

A competição começa no dia 20 de junho e promete movimentar o futebol de base em Rondônia com grandes jogos entre equipes tradicionais do estado.

O Rolim de Moura Esporte Clube já tem seu nome marcado na categoria Sub-20, após conquistar a Copa Rondônia e representar o estado na Copa do Brasil Sub-20 em 2025. Agora, o clube volta à competição estadual buscando fazer uma boa campanha e continuar valorizando os jovens talentos do município e da região.