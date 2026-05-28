Por R7

Publicada em 28/05/2026 às 11h41

E, convenhamos, muita gente ligou a provocação ao histórico amoroso do craque, que há anos se envolve em polêmicas sobre supostas traições, crises públicas e términos turbulentos.

O caso mais lembrado, claro, foi o relacionamento com Bruna Biancardi, marcado por rumores de infidelidade e até pedido público de desculpas feito pelo próprio Neymar...

Mas quem acompanha as redes sociais sabe que Luana e Neymar já transformaram a antipatia mútua quase em modalidade esportiva.

A treta começou a esquentar em 2024, quando a atriz detonou o jogador por apoiar um projeto ligado à privatização das praias. Desde então, ela passou a criticar constantemente o comportamento, o estilo de vida e os posicionamentos públicos do atleta.

E o barraco saiu das redes! Neymar chegou a processar Luana depois de ser chamado por ela de “mau-caráter” e alvo de críticas como pai e cidadão.

O caso foi parar na Justiça de São Paulo, e a atriz acabou condenada por injúria: recebeu pena de 4 meses e 15 dias em regime aberto, convertida em prestação de serviços comunitários, além do pagamento das custas processuais.

Só que, pelo visto, nem processo, nem condenação e nem confusão judicial fizeram Luana pisar no freio. A atriz continua falando de Neymar sempre que surge oportunidade... e, agora, aparentemente até a linha capilar do jogador entrou na roda.

Uma coisa é certa: basta Neymar postar uma foto e Luana abrir o Instagram que a internet já sabe que vem confusão por aí!