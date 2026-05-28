Equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente presente na Coocamarjl durante a Rondônia Rural Show

Visita que transforma Espigão d'Oeste. Ontem, 27 de maio, nossa equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente esteve na Coocamarjl durante a Rondônia Rural Show.
O que isso significa para você, espigãoense?
Cada técnica observada, cada experiência trocada se transforma em conhecimento que chega até nossa terra. Conhecimento que vira ação. Ação que vira benefício direto para quem vive e trabalha em Espigão d'Oeste.
Nossos técnicos trazem na bagagem soluções práticas para o produtor rural, para a preservação dos nossos recursos naturais e para o fortalecimento da agricultura familiar que compõe a riqueza da nossa gente pomerana, gaúcha, nordestina e sudestina.
