Semana do MEI mobiliza empreendedores com palestras, orientações e atendimentos em Rondônia

Por sebrae-ro

Publicada em 28/05/2026 às 11h29

A 17ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), promovida pelo Sebrae em Rondônia, segue movimentando municípios de Rondônia com uma programação intensa voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios. Desde a abertura oficial, realizada na última segunda-feira (25), empreendedores vêm participando de palestras, oficinas, consultorias e atendimentos especializados em diversas regiões do estado.

As ações acontecem simultaneamente nos 52 municípios rondonienses e vêm mobilizando empreendedores, instituições parceiras, Salas do Empreendedor e equipes do Sebrae em uma ampla força-tarefa de incentivo à formalização e ao desenvolvimento dos pequenos negócios. A programação reúne atividades voltadas a temas como gestão financeira, marketing digital, vendas, inovação, regularização, reforma tributária e acesso ao crédito, aproximando os microempreendedores de soluções práticas para o fortalecimento das empresas locais.

Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, a Semana do MEI representa um grande movimento de fortalecimento dos pequenos negócios em todo o país, especialmente para os empreendedores que necessitam de apoio e orientação financeira.

“É um grande movimento nacional para destacar os pequenos negócios que precisam de suporte, especialmente na área financeira. Agradecemos aos nossos parceiros por estarem conosco nessa grande mobilização em prol dos pequenos negócios. Ao nosso time de colaboradores também seguem nossos agradecimentos”, destacou.

Inteligência artificial e empreendedorismo em debate

Em Ariquemes, a palestra “O impacto humano da inteligência artificial nas empresas” reuniu participantes para discutir como a tecnologia vem transformando relações de trabalho, comunicação e produtividade dentro dos pequenos negócios.

O município também sediou um talk show com empresários convidados, que compartilharam experiências e atitudes empreendedoras ligadas ao sucesso no universo do MEI. O encontro promoveu debates sobre liderança, desafios do empreendedorismo e adaptação ao mercado atual.

Reforma tributária ganha espaço na programação

Em Cacoal, a palestra “E aí, MEI, bora resolver a Reforma Tributária de forma simples e sem dor de cabeça?” teve grande participação do público logo no primeiro dia de evento. A atividade foi realizada em parceria com a Sala do Empreendedor e trouxe orientações práticas sobre os impactos das mudanças tributárias para os pequenos negócios.

A temática também foi debatida em Mirante da Serra, onde empreendedores participaram da palestra “Reforma Tributária para o MEI”, realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin). A proposta foi aproximar informações técnicas da realidade dos microempreendedores, utilizando uma linguagem acessível e aplicada ao cotidiano empresarial.

Estratégias de vendas e marketing digital

Na regional de Rolim de Moura, a palestra “Como vender mais sem precisar de novos clientes!” abordou estratégias de fidelização, relacionamento com consumidores e aumento de faturamento a partir da base de clientes já existente.

Em Presidente Médici, a programação iniciou com a palestra “Resolvendo os B.O’s: E aí, MEI, bora resolver seu marketing digital?”, reunindo empreendedores interessados em fortalecer a presença online e melhorar a comunicação digital dos negócios.

Atendimentos também chegam à Rondônia Rural Show

Além das capacitações, a Semana do MEI também está presente na Rondônia Rural Show Internacional, considerada uma das maiores feiras de agronegócio da Região Norte.

No espaço do Sebrae, os atendimentos voltados ao microempreendedor individual seguem acontecendo diariamente, com orientações sobre formalização, regularização, emissão de documentos, acesso a crédito e gestão empresarial. Até o momento, a ação já soma aproximadamente 1,7 mil atendimentos realizados durante a feira.

A programação da Semana do MEI segue intensa até sexta-feira (29), com ações presenciais e digitais em diferentes municípios de Rondônia, levando orientação, capacitação e atendimento gratuito para microempreendedores de todo o estado.