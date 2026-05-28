Eleições do IPAM demonstram transparência e segurança na escolha dos representantes previdenciários

Por Augusto Soares

Publicada em 28/05/2026 às 11h34



O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município (IPAM) divulgou no final da tarde de terça-feira (26), o resultado oficial das eleições para definição dos membros do Conselho Municipal de Previdência e Assistência – Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Coordenador de Previdência do RPPS/IPAM. As informações estarão disponíveis para consulta no portal oficial do processo eleitoral.



A eleição que acontece a cada quatro anos, definiu os representantes responsáveis por atuar nos órgãos de acompanhamento, fiscalização e deliberação relacionados à gestão previdenciária dos servidores municipais.



O processo eleitoral foi realizado por meio de sistema virtual certificado, que garante total segurança, transparência e acessibilidade aos participantes.

“O processo eleitoral foi conduzido com total transparência, segurança e responsabilidade, garantindo aos servidores a confiança necessária para exercerem seu direito ao voto de forma acessível e segura”, comentou o prefeito Léo Moraes.

Conforme o resultado oficial, foram eleitos os seguintes candidatos:

Conselho Deliberativo

Sílvio da Semed – 1.355 votos (24,94%)

Sidivam Caveira – 762 votos (14,03%)

Taisson Regis do Sindeprof – 449 votos (8,27%)

Zé Maria da Semusa – 445 votos (8,19%)

Conselho Fiscal

Betânia do Sindeprof – 2.201 votos (45,09%)

Fernando – 678 votos (13,89%)

Coordenador de Previdência

Oriosvaldo Salles (Taba) – 2.787 votos (56,62%)

Servidores habilitados a votar – 12.274

Votantes – 5.503 (44,83%)

Não votantes – 6.771 (55,17%)

A votação contou com a participação de servidores municipais ativos e aposentados, que puderam exercer o direito ao voto de forma totalmente online. O processo seguiu o cronograma estabelecido pela comissão eleitoral, desde o período de inscrições até a apuração final dos votos.

A presidente do IPAM, Claudineia Araújo, destacou a importância da participação dos servidores no fortalecimento da gestão previdenciária do município.

“A eleição representa um importante instrumento de participação democrática dos servidores na condução das políticas previdenciárias e assistenciais do município”

Com a divulgação do resultado oficial, o processo eleitoral foi concluído e os candidatos eleitos deverão assumir as funções conforme calendário estabelecido pelo instituto.

TRANSPARÊNCIA

O processo eleitoral do IPAM foi realizado ao longo do dia com a adoção de uma série de mecanismos voltados à transparência, segurança e integridade do pleito.

A abertura da eleição foi marcada pela apresentação da “zerésima”, procedimento que confirma a ausência de votos registrados no sistema antes do início da votação e garantiu a lisura do processo. Ao longo do dia, todo o sistema foi acompanhado em tempo real por meio de transmissão ao vivo, que permitiu o monitoramento público das etapas da votação.

O encerramento das urnas virtuais ocorreu dentro do horário previsto em edital, consolidando o fluxo regular do processo eleitoral eletrônico, que seguiu as normas estabelecidas e reforçou a segurança das informações.

De acordo com a organização do pleito, o processo transcorreu de forma organizada e dentro das regras previstas no edital, destacando também a participação dos servidores como elemento fundamental para a representatividade na gestão do regime próprio de previdência.