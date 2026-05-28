Um ano após separação, Zé Felipe e Virginia estão mais perto do que nunca de voltarem

Por R7

Publicada em 28/05/2026 às 11h45

Um ano depois do anúncio oficial do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, feito em 27 de maio de 2025, os dois parecem mais próximos do que nunca de uma reconciliação.

E, se depender do que rolou na festa de 5 anos de Maria Alice, filha mais velha do ex-casal, tem muita gente acreditando que esse término talvez nunca tenha sido tão definitivo assim…

O aniversário, realizado na última segunda-feira (25), acabou virando palco para uma enxurrada de comentários nas redes sociais de pessoas torcendo pela volta do casal.

O momento da festa que mais repercutiu aconteceu quando Zé Felipe cantou Só Tem Eu, música feita para Virginia. A “influenciadora” acompanhava tudo de perto e entrou na brincadeira ao apontar para o cantor justamente no trecho “Só você não percebeu que só tem eu”. 🤭

A interação foi suficiente para reacender a torcida dos fãs... mas teve mais! O post colaborativo publicado pelos dois após a festa já ultrapassou 8,3 milhões de curtidas, número superior ao da publicação em que anunciaram a separação, que acumulou 5,5 milhões.

E o assunto continuou rendendo no dia seguinte. Zé Felipe apareceu nos stories na terça-feira (26), às 14h, visivelmente abatido após a comemoração, relatando uma ressaca intensa em tom bem-humorado.

Poucas horas depois, às 16h43, foi a vez de Virginia surgir nas redes, ainda de pijama e na cama, também brincando sobre o estado pós-festa. 😂

No meio da repercussão, outro detalhe chamou atenção: na mesma noite, a “influenciadora” publicou uma oração falando sobre fé, paciência e destino. “Se for da vontade de Deus, vai acontecer, e nada poderá impedir…”, dizia parte da mensagem. Para os fãs, a postagem caiu como mais um “capítulo” da narrativa de possível reconciliação.

E teve até torcida familiar! Margareth Serrão, mãe de Virginia, foi questionada por fãs sobre uma eventual volta do casal e respondeu sem pensar duas vezes: disse que reza por isso e que ver os dois juntos novamente é um sonho.

A essa altura, a internet já montou a própria lista de “evidências”: música romântica, troca de olhares, brincadeiras públicas, postagem enigmática, ressaca sincronizada e aprovação da sogra.

Convenhamos… a pergunta já deixou de ser “será que eles voltam?”. Agora, o público quer saber é quem vai admitir primeiro.