Faustão retira sonda gástrica, mas permanece internado em São Paulo

Por R7

Publicada em 28/05/2026 às 11h38

O apresentador Fausto Silva realizou o procedimento de retirada de uma sonda gástrica. Ele segue internado em São Paulo para a realização de mais exames médicos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (27) pela assessoria de imprensa de Faustão.

“O protocolo da retirada da sonda gástrica foi concluído com sucesso. Fausto permanece no Hospital Albert Einstein apenas para a realização de um check-up complementar e outros exames de rotina. Está tudo bem e sob controle”, afirmou a assessoria.

Faustão, de 76 anos, foi internado nesta segunda-feira (25) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar esse procedimento. Segundo a equipe de Fausto Silva, a internação já fazia parte de um protocolo médico previsto desde o ano passado.

A previsão original era de que ele tivesse alta já na terça-feira (26).

Nos últimos anos, Faustão enfrentou uma série de problemas de saúde e está afastado da televisão desde 2023. Em agosto daquele ano, ele passou por um transplante de coração e, meses depois, em fevereiro de 2024, realizou também um transplante de rim.

Já em 2025, o apresentador foi submetido a um transplante de fígado, além de um retransplante renal. Desde então, segue em acompanhamento médico constante.