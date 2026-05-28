Espetáculo “As Marias Somos Nós” encerra circulação com apresentações em diferentes regiões de Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 28/05/2026 às 11h39
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O espetáculo teatral As Marias Somos Nós concluiu sua circulação por Rondônia após apresentações realizadas em diferentes espaços do estado, reunindo público em ambientes culturais, universidade, assentamento rural e comunidade ribeirinha. A proposta da obra foi marcada pela valorização das narrativas femininas amazônicas e pela aproximação entre teatro e comunidade.

A estreia ocorreu no dia 27 de março, durante a Mostra “Marias Tantas”, na Casa de Cultura Ivan Marrocos, em Porto Velho. Depois, o espetáculo passou pelo auditório da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Ariquemes, pelo Assentamento Migrantes e encerrou a circulação no distrito de São Carlos, em apresentação voltada aos alunos da Escola Tavares Rubens Inocêncio, no Ginásio Juracy.

Segundo a retrospectiva do projeto, a circulação teve como objetivo ampliar o acesso à arte e promover experiências de troca cultural entre diferentes públicos. O monólogo aborda temas ligados à memória, ancestralidade e resistência feminina amazônica, dialogando também com questões sociais presentes na região.

O processo criativo do espetáculo foi inspirado em histórias de mulheres ligadas à mobilização dos povos ribeirinhos e faz referência à memória de Nicinha, liderança do Movimento dos Atingidos por Barragens assassinada na Amazônia, símbolo da luta em defesa dos territórios tradicionais e da justiça ambiental.

Produzido em Rondônia, As Marias Somos Nós foi realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Edital nº 10/2024 – Sejucel/SIEC – Fomento para Produção de Artes Integradas Rondoniense, com recursos do Governo Federal.

 

Equipe técnica

Idealizadora e proponente: Kaline Leigue
Direção: Rafael Barros
Dramaturgia: Ecilma Glória e Kaline Leigue
Preparação corporal: Andréa Mello
Preparação vocal: Marcos Grutzmacher
Cenografia: Andréa Mello e Frank Bussato
Iluminação: Raoni Amaral
Trilha sonora: Bianco Marques
Coordenação de produção: Rafael Barros
Assistente de produção: Júnior Brum e Bruna Cassila
Intérprete de Libras: Ozineide Miranda
Figurino: Teoginis Nascimento
Fotografia: Carolina Martins (Nortismo)
Videomaker: Salatiel Alecrim
Redes sociais: Will Guilherme
Design gráfico: Estufa Comunicação

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