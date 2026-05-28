Espetáculo “As Marias Somos Nós” encerra circulação com apresentações em diferentes regiões de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/05/2026 às 11h39

O espetáculo teatral As Marias Somos Nós concluiu sua circulação por Rondônia após apresentações realizadas em diferentes espaços do estado, reunindo público em ambientes culturais, universidade, assentamento rural e comunidade ribeirinha. A proposta da obra foi marcada pela valorização das narrativas femininas amazônicas e pela aproximação entre teatro e comunidade.

A estreia ocorreu no dia 27 de março, durante a Mostra “Marias Tantas”, na Casa de Cultura Ivan Marrocos, em Porto Velho. Depois, o espetáculo passou pelo auditório da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Ariquemes, pelo Assentamento Migrantes e encerrou a circulação no distrito de São Carlos, em apresentação voltada aos alunos da Escola Tavares Rubens Inocêncio, no Ginásio Juracy.

Segundo a retrospectiva do projeto, a circulação teve como objetivo ampliar o acesso à arte e promover experiências de troca cultural entre diferentes públicos. O monólogo aborda temas ligados à memória, ancestralidade e resistência feminina amazônica, dialogando também com questões sociais presentes na região.

O processo criativo do espetáculo foi inspirado em histórias de mulheres ligadas à mobilização dos povos ribeirinhos e faz referência à memória de Nicinha, liderança do Movimento dos Atingidos por Barragens assassinada na Amazônia, símbolo da luta em defesa dos territórios tradicionais e da justiça ambiental.