Porto Velho recebe 1ª Corrida “Detran em Movimento” no encerramento do Maio Amarelo

Por Jarlana Davy

Publicada em 27/05/2026 às 13h40

Para encerrar as ações do Maio Amarelo 2026, mês dedicado à conscientização e redução de sinistros de trânsito, o governo de Rondônia, com ações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realiza neste domingo (31) a 1ª Corrida “Detran em Movimento”. O evento vai acontecer no Espaço Alternativo de Porto Velho, com concentração na passarela.

Alinhada ao tema oficial da campanha deste ano, “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a Escola Pública de Trânsito (EPT), responsável pela organização convida toda a população a vestir uma camisa amarela para colorir a avenida em um grande manifesto pela paz e empatia nas vias.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou o impacto de ações que unem saúde, esporte e cidadania para transformar a realidade do trânsito rondoniense. “Com a missão de cuidar de pessoas, o Detran-RO tem fortalecido suas ações com o objetivo de construir um trânsito seguro, preservando a vida”.

MOBILIZAÇÃO

O credenciamento e a concentração dos atletas e apoiadores do Movimento Maio Amarelo deve iniciar às 16 horas e, os primeiros participantes a se credenciarem no local ganharão uma camiseta exclusiva da campanha.

Todos os cadastrados na largada concorrerão aos prêmios voltados ao incentivo da mobilidade urbana e sustentável, como bicicletas. A largada oficial da corrida será dada às 17 horas. Os participantes enfrentarão um circuito dinâmico de 5 quilômetros.

O diretor da EPT, Hassan Hijazi lembrou que, “essa primeira corrida nasce com o propósito de conectar a autarquia com a comunidade de uma forma leve, saudável e de forte impacto visual. Queremos ver aquele mar de camisas amarelas tomando as ruas de Porto Velho”.

O diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha destaca que o Maio Amarelo é um marco anual, mas a missão do Departamento é de salvar vidas no trânsito diariamente. “A corrida deve coroar um mês de muito trabalho educativo em todo o estado. Queremos que a população ocupe o Espaço Alternativo, vista a sua camisa amarela e leve para casa o verdadeiro espírito do tema deste ano: entender que, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

Fotos: Frank Néry/Thyago Lorentz