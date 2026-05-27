Capela de Santo Antônio prepara programação cultural e religiosa

Por André Oliveira

Publicada em 27/05/2026 às 11h51

A tradição e a fé já têm encontro marcado em Porto Velho. Nos dias 12 e 13 de junho, a Capela de Santo Antônio realizará uma programação especial em homenagem ao santo, reunindo moradores, visitantes e devotos em momentos de celebração, cultura e valorização da memória histórica da capital.

A programação terá início no dia 12 de junho com uma grande quermesse, marcada por comidas típicas, shows musicais, apresentações culturais e o tradicional clima junino. Já no dia 13 de junho, data dedicada a Santo Antônio, será realizada a missa especial em homenagem ao santo.

Mais do que um evento religioso, a programação também fortalece o turismo cultural e histórico de Porto Velho, mantendo viva uma das tradições mais simbólicas da cidade e valorizando espaços que fazem parte da identidade da população.

“Porto Velho tem uma história rica, construída pela fé, pela cultura e pelas tradições do nosso povo. Apoiar eventos como esse é valorizar nossa identidade, fortalecer o turismo e preservar aquilo que faz parte da memória afetiva da cidade”, destacou o prefeito Léo Moraes.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), apoia a realização da festividade como forma de incentivar ações que preservem a cultura, a religiosidade e o patrimônio histórico da capital.

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, destacou a importância da programação para o fortalecimento do turismo cultural e religioso no município.

“Eventos como esse ajudam a preservar nossas tradições, fortalecem a memória da cidade e também movimentam o turismo cultural e religioso em Porto Velho. A Prefeitura segue apoiando iniciativas que valorizem nossa história e aproximem a população desse patrimônio cultural”.

A expectativa é que a programação reúna famílias, turistas e fiéis em um ambiente marcado pela fé, cultura popular e confraternização, fortalecendo ainda mais as tradições juninas em Porto Velho.