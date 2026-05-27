Regularização fundiária beneficia mais de 120 famílias no bairro Mato Grosso

Por Augusto Soares

Publicada em 27/05/2026 às 11h38

No bairro Mato Grosso, região central de Porto Velho, a Prefeitura encerrou mais uma etapa das ações de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), executadas por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), com a formalização de 121 atendimentos.

Ao longo dos trabalhos, equipes da Semdec realizaram visitas técnicas, cadastramento das famílias, levantamento de informações e acompanhamento documental dos moradores. O trabalho também incluiu orientação individual para auxiliar os moradores na organização e entrega da documentação exigida em cada etapa do processo.

Mais do que os números alcançados, a regularização fundiária representa avanços importantes para as famílias beneficiadas, o que garante segurança jurídica, reconhecimento da propriedade e valorização dos imóveis. Para muitos moradores, a iniciativa significa a realização de um sonho aguardado há vários anos.

“Regularização fundiária é garantir dignidade e segurança para as famílias. Nosso compromisso é seguir avançando com responsabilidade social, assegurando o direito à moradia e valorizando cada comunidade atendida”, afirmou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

Com a conclusão desta etapa no bairro Mato Grosso, a Prefeitura demonstra que está comprometida com o desenvolvimento urbano planejado e a ampliação das ações de inclusão social e cidadania, por meio da garantia do direito à documentação definitiva dos imóveis.

“Cada etapa da regularização fundiária exige um trabalho técnico cuidadoso das equipes, com acompanhamento direto das famílias, para garantir um processo seguro e bem conduzido. Seguimos avançando para ampliar o acesso à documentação dos imóveis”, afirmou o secretário Raimundo de Alencar