Agricultores são destaque na 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por Midian Mascarenhas

Publicada em 27/05/2026 às 12h02

Os agricultores são os grandes protagonistas da 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI). Vindos de diversas regiões do estado, eles movimentam os espaços da feira com trabalho, troca de experiências e a demonstração da força do campo rondoniense. A feira acontece no Centro Tecnológico Vandeci Rack, de 25 a 30 de maio, em Ji-Paraná, com entrada gratuita.

Entre vitrines tecnológicas, exposições, palestras e rodadas de negócios, produtores rurais mostram na prática como a dedicação no campo impulsiona o desenvolvimento econômico de Rondônia. Durante os seis dias de evento, os agricultores têm a oportunidade de conhecer novas tecnologias, ampliar conhecimentos e fortalecer parcerias que contribuem para o crescimento da produção rural.

A feira também valoriza a agricultura familiar, destacando práticas sustentáveis, inovação no campo e incentivo à produção com responsabilidade ambiental. A presença dos produtores reforça a importância do setor agropecuário para a geração de renda, empregos e desenvolvimento do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a importância do agricultor para o crescimento do estado. “Os produtores rurais são responsáveis por grande parte do desenvolvimento econômico de Rondônia. A Rondônia Rural Show Internacional é uma oportunidade de valorizar o trabalho de quem produz, incentivar e fortalecer ainda mais o agronegócio do estado.”

Para o produtor Virgílio Remoacir Possebon Filho, a participação na 13ª Rondônia Rural Show Internacional representa uma grande oportunidade de valorização dos produtos da agricultura familiar e do agronegócio. Participando da feira há 11 anos, ele destaca a importância do evento para divulgar a produção local e fortalecer os produtores rurais do estado. “Essa feira é muito importante para divulgar os nossos produtos. Não é só o mel, mas também queijo, salame e tantos outros produtos da nossa região. O governo está de parabéns pelo apoio que vem dando aos agricultores, principalmente por meio da Seagri, que sempre está ao nosso lado”, disse.

Há 16 anos atuando na produção de mel e na agricultura colonial, o produtor também enfatizou a relevância da feira para abrir portas aos agricultores e apresentar os produtos rondonienses ao Brasil e ao mundo. “Aqui temos a oportunidade de mostrar o que produzimos para pessoas de vários lugares do país e até de fora do Brasil. A Rondônia Rural Show cresce a cada ano e isso fortalece ainda mais a nossa produção”, frisou.

Produtora de chocolates artesanais Jhanne Franco

A produtora de chocolates artesanais Jhanne Franco, destacou a importância da participação dos pequenos produtores na Rondônia Rural Show Internacional e ressaltou os avanços da estrutura da feira ao longo dos anos. “Participo da feira desde 2022 e a diferença da primeira edição para hoje é muito grande. Melhorou bastante a estrutura, principalmente para nós, pequenos produtores. O ambiente ficou ainda mais organizado e preparado para receber os clientes e apresentar os nossos produtos com mais qualidade.”

A produtora também explicou que o conforto e a organização do espaço fazem diferença para quem trabalha com chocolates artesanais. “No meu caso, que trabalho com chocolate, preciso de um ambiente adequado para conservar o produto e oferecer mais conforto para os visitantes. A feira está ainda mais bonita, mais estruturada e isso ajuda muito no nosso trabalho. O apoio do governo é muito importante porque ajuda a divulgar os nossos produtos e valoriza as riquezas que Rondônia produz. O estado tem muitas coisas boas e a feira dá oportunidade para que os produtores mostrem seu trabalho em um ambiente bonito e organizado. Isso fortalece toda a cadeia produtiva, do cacau, do café e de tantas outras produções do nosso estado”, afirmou.

MAIOR VITRINE DO AGRONEGÓCIO

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, ressaltou que a feira é um espaço construído para fortalecer o homem e a mulher do campo. “A Rondônia Rural Show Internacional foi preparada para oferecer conhecimento, tecnologia e oportunidades aos agricultores. É uma feira que valoriza o produtor rural e demonstra a força da agricultura rondoniense para o Brasil e o mundo.”

A 13ª Rondônia Rural Show Internacional se consolidou como uma das maiores vitrines do agronegócio da Região Norte, reunindo produtores, empresários e investidores em um ambiente voltado ao fortalecimento do setor produtivo. O trabalho dos agricultores transforma a feira em um espaço de oportunidades, geração de renda e desenvolvimento para Rondônia.