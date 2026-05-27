Band vira o jogo com estreia do MasterChef e encosta na Record

Por R7

Publicada em 27/05/2026 às 11h21

A estreia da 13ª temporada do MasterChef não decepcionou no quesito audiência: além de ter alcançado a liderança em Curitiba, o programa também emplacou bons índices na Grande São Paulo, região referencial para o mercado publicitário. A competição gastronômica da Band reverteu a tendência de queda de 2025 e debutou com 31% mais público do que no ano passado. Considerando todas as variantes do formato, a estreia desta terça (26) superou outras 5 temporadas.

Os números consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o MasterChef incrementou a audiência de sua faixa horária (das 22h31 à 0h27) em 38% na comparação com as quatro terças-feiras anteriores, em que o slot foi ocupado pelo Pesadelo na Cozinha.

Em termos médios, a estreia da 13ª temporada da competição gastronômica anotou 1,3 ponto, com pico de 1,72 em seu melhor momento. Além da boa performance em sua faixa completa, o MasterChef ficou somente 0,35 ponto atrás da Record durante o confronto do reality com o seriado Chicago Med, das 23h53 à 0h27.

O desempenho da competição gastronômica colaborou para que a madrugada da Band chegasse ao terceiro lugar, com o Esporte Total assegurando a terceira colocação em seu horário completo, entre 1h13 e 2h da manhã, superando a concorrente por 0,59 a 0,57 ponto de média.

Antes de entrarem definitivamente na cozinha mais famosa do Brasil, 24 cozinheiros amadores tiveram que provar que mereciam o avental do MasterChef. Como parte da dinâmica, os competidores tiveram que trabalhar em equipes e foi exigido que eles tivessem habilidade nas panelas e estratégia de jogo.