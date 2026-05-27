Vini Jr. apaga fotos com Virginia após reencontro da influenciadora com Zé Felipe

Por Fabíola Reipert/R7

Publicada em 27/05/2026 às 11h16

Após Virginia aparecer sorrindo ao lado de Zé Felipe durante a festa de aniversário de 5 anos de Maria Alice, realizada na noite desta segunda-feira (25), internautas voltaram a movimentar as redes com teorias... e um detalhe envolvendo Vini Jr. acabou chamando atenção.

Segundo fãs mais atentos, o jogador teria arquivado fotos antigas com a influenciadora, atitude que foi imediatamente interpretada como um possível “recado” após a repercussão da festa em família.

E olha que o clima já estava fervendo: em determinado momento da comemoração, Virginia subiu ao palco enquanto Zé Felipe cantava Só Tem Eu, música que marcou o relacionamento dos dois.

A cena, claro, viralizou e reacendeu comentários sobre a proximidade do ex-casal, que segue junto na criação dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Por outro lado, tem quem já esteja indo além da nostalgia. Enquanto parte do público torce por uma possível reconciliação, nos bastidores circula a leitura de que uma eventual volta poderia ser mais estratégica do que romântica... uma tentativa de “reorganizar a imagem” da “influenciadora” após as polêmicas recentes.

Já Zé, por outro lado, continua com forte aprovação do público e ainda é visto como o “cara da família”.

E, claro, com todo mundo solteiro… será que vem um “remember” por aí ou só saudade da web mesmo?